No los utiliza: Joel Huiqui y el problema con los refuerzos de Cruz Azul

Así como Joel Huiqui tomó una decisión tras la última derrota de Cruz Azul, ahora experimenta un problema con algunas de las incorporaciones que llegaron para este torneo. La Máquina necesita encontrar respuestas después de un comienzo irregular en el Apertura 2026 y algunas de sus nuevas piezas todavía no tienen participación.

Cruz Azul tuvo el peor comienzo y lo aleja del bicampeonato, pero además atraviesa una situación particular con sus refuerzos. Hasta la Jornada 9, de los cinco futbolistas que llegaron para el Apertura 2026, solamente dos tuvieron actividad con el primer equipo, mientras tres todavía esperan su debut.

La Máquina disputará la final de la Campeones Cup y después disputará 3 duelos importantes en la Liga BBVA MX.|Club de Futbol Cruz Azul

Los refuerzos que sí jugaron y los que no en Cruz Azul

Juan José Calero, Ralph Orquín y Ricardo Rodríguez no han debutado con el primer equipo de Cruz Azul. De esta manera, solamente dos de las cinco incorporaciones utilizadas como refuerzos para el Apertura 2026 tuvieron minutos hasta la Jornada 9.

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Apenas Alan Mozo y Alan Montes tuvieron unos minutos. Sin embargo, el primero vio apenas 97 minutos divididos en 3 partidos, mientras el segundo jugó 91 minutos divididos en 2 juegos.

El borrado de Joel Huiqui en Cruz Azul

La situación se suma al caso de Andrés Montaño, quien tampoco ha tenido demasiada participación bajo las órdenes de Huiqui. El mediocampista apenas disputó 141 minutos en el torneo, equivalentes al 17.41% del tiempo disponible.

Frente a Rayados de Monterrey, Montaño permaneció en el banquillo mientras Alan Mozo, Christian Ebere, Nicolás Ibáñez, Ariel Castro y Luka Romero ingresaron para buscar una reacción.

|Instagram: Joel Huiqui

Cruz Azul está con altibajos en el Apertura 2026

Después de quedar eliminado de la Leagues Cup, Cruz Azul consiguió tres victorias consecutivas frente a Necaxa, Santos Laguna y América. Sin embargo, posteriormente perdió el Campeones Cup ante Inter Miami y cayó 0-1 contra Rayados de Monterrey.

Las cuatro derrotas que acumula en el Apertura 2026 marcan un escenario irregular para el campeón vigente. Además, el equipo viene de dos partidos consecutivos sin marcar. Esto no ocurría desde 2024.

Con el torneo todavía en desarrollo, Huiqui deberá encontrar soluciones dentro de una plantilla donde sus refuerzos no están siendo realmente útiles según su visión.

