Lo que no viste del día diecisiete del Mundial de Qatar 2022

Se disputó la última fecha de los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Ya están definidos los ocho equipos que buscarán clasificar a las semifinales y los enfrentamientos son; Argentina vs Países Bajos, Inglaterra vs Francia, Brasil vs Croacia y Marruecos vs Portugal.

Los últimos dos clasificados fueron Marruecos y Portugal. La Selección de Marruecos logró eliminar a España en tanda de penales y Portugal sorprendió en su alineación al dejar a Cristiano Ronaldo en la banca pero terminó goleando a Suiza.

La última fecha nos dejó pocos datos y récords nuevos, pues conforme pasan los partidos es más difícil que los rompan. En el primer partido, Marruecos consiguió clasificar a Cuartos de Final de un Mundial por primera vez en su historia. Siendo así su primera victoria en tanda de penales y se convirtió en la cuarta selección africana en acceder a Cuartos de Final.

Por su parte, España terminó haciendo el ridículo pues en 120 minutos y con tres penales no pudo marcar ni un gol. Logrando ganar solo tres partidos de Copa del Mundo desde 2010.

En el segundo juego, fue el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en la historia de la Copa del Mundo. Portugal se llevó la victoria por goleada y Pepe fue uno de los anotadores, convirtiéndose en el jugador más vetereno en anotar un gol en fase de eliminación de un Mundial.

Fecha y hora de los partidos de Cuartos de Final

Los siguientes partidos de Cuartos de Final se disputarán el viernes 9 de diciembre y sábado 10 de diciembre. El viernes el primer partido que se jugará es el Croacia vs Brasil a las 9 am (tiempo del Centro de México) en el Estadio de la Ciudad de la educación. El segundo juego es Países Bajos vs Argentina y se disputará en el Estadio Lusail a las 13 horas.

Para la segunda fecha se ven las caras Portugal vs Marruecos a las 9 am en el Estadio Al Zumama y el segundo juego es Inglaterra vs Francia a las 13 horas en el Estadio Al Bayt

