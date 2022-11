Lo que no viste del día siete del Mundial de Qatar 2022

Tuvimos el séptimo día del Mundial de Qatar 2022 y se disputó la segunda fecha del Grupo C y Grupo D. Esta jornada de partidos nos regaló a la primera selección en clasificar a la siguiente fase. Los partidos del día fueron: Túnez vs Australia, el segundo Polonia vs Arabia Saudita, Francia vs Dinamarca y por último Argentina vs México.

En esta ocasión los resultados fueron cuatro victorias repartidas de la siguiente forma: Túnez 0-1 Australia, Polonia 2-0 Arabia Saudita, Francia 2-1 Dinamarca y Argentina 2-0 México.

El Capi Pérez trolleo a la gente que se dio cita en el Mundial | Mundial de la Comedia

Te puede interesar: Kylian Mbappé le da la victoria y liderato a la Selección de Francia

Datos y récords del día seis de Qatar 2022

Túnez 0-1 Australia: El partido tuvo la primera ocasión que Australia se va ganando al descanso en un Mundial y se convirtió en la tercera victoria de en toda la historia de la Copa del Mundo.

Polonia 2-0 Arabia Saudita: Lewandowski tuvo un partido de sueño pues dio su primera asistencia del Mundial e igual marcó su primer gol de la historia mundialista. Wojciech Szczesny es el segundo portero polaco que detiene un penalti en toda la historia de la Copa del Mundo.

Francia 2-1 Dinamarca: En el encuentro más parejo de la jornada, Francia marcó dos goles de la mano de Mbappe y se convirtió en el segundo jugador que marca siete goles o más, en la Copa del Mundo antes de cumplir 24 años. Por el triunfo, los dirigidos por Didier Deschamps, se convirtieron en la primera selección en clasificar a Octavos de Final, además, es el segundo vigente campeón que comienza con dos victorias seguidas.

Argentina 2-0 México: el partido que muchos consideraban como de vida o muerte, terminó en victoria para Argentina, con esto, se convirtió en la cuarta victoria de la albiceleste sobre México en partidos de la Copa del Mundo.

Un especial reconocimiento para Andrés Guardado que se convirtió en el sexto hombre que juega algún partido en cinco ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

Messi igualó a Maradona en partidos disputados en la Copa del Mundo y también en los goles pues llegó a ocho.

Te puede interesar: Este fue el último gol de la Selección Mexicana en Copa del Mundo