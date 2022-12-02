Lo que no viste del día trece del Mundial de Qatar 2022
Se terminó la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, se clasificaron los últimos dos equipos y nos dejaron los siguientes récords y datos
Se disputaron los últimos cuatro partidos de la última jornada de la Fase de Grupos, cerraron el Grupo G y Grupo H y se definieron los últimos dos clasificados para Octavos de Final de Qatar 2022, los partidos fueron: Corea del Sur vs Portugal, Ghana vs Uruguay, Serbia vs Suiza y Camerún vs Brasil.
Los resultados de los jugadores fueron: Corea del Sur 2-1 Portugal, Ghana 0-2 Uruguay, Serbia 2-3 Suiza y Camerún 1-0 Brasil.
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En esta jornada se definió el pase a Octavos de Final de la Selección de Corea del Sur y Selección de Suiza, pues Brasil y Portugal ya tenían su pase asegurado.
En este día, por primera vez un equipo falló dos penales contra el mismo rival, y fue Ghana contra Uruguay. Pues en 2010 falló uno en cuartos de final y hoy falló en el partido correspondiente a fase de grupos. Con la eliminación de Uruguay, Luis Suárez y Edinson Cavani disputaron su último Mundial
Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, tendremos a dos equipos africanos y dos equipos asiáticos en Octavos de Final. Marruecos, Senegal, Japón y Corea del Sur.
Camerún es la única selección africana que ha derrotado a Brasil en una Copa del Mundo y lo hizo en este Mundial. Con la derrota, Brasil terminó con su racha pues no perdía en fase de grupos desde 1998.
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