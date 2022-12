Lo que no viste del día trece del Mundial de Qatar 2022

Se disputaron los últimos cuatro partidos de la última jornada de la Fase de Grupos, cerraron el Grupo G y Grupo H y se definieron los últimos dos clasificados para Octavos de Final de Qatar 2022, los partidos fueron: Corea del Sur vs Portugal, Ghana vs Uruguay, Serbia vs Suiza y Camerún vs Brasil.

Los resultados de los jugadores fueron: Corea del Sur 2-1 Portugal, Ghana 0-2 Uruguay, Serbia 2-3 Suiza y Camerún 1-0 Brasil.

En esta jornada se definió el pase a Octavos de Final de la Selección de Corea del Sur y Selección de Suiza, pues Brasil y Portugal ya tenían su pase asegurado.

En este día, por primera vez un equipo falló dos penales contra el mismo rival, y fue Ghana contra Uruguay. Pues en 2010 falló uno en cuartos de final y hoy falló en el partido correspondiente a fase de grupos. Con la eliminación de Uruguay, Luis Suárez y Edinson Cavani disputaron su último Mundial

Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, tendremos a dos equipos africanos y dos equipos asiáticos en Octavos de Final. Marruecos, Senegal, Japón y Corea del Sur.

Camerún es la única selección africana que ha derrotado a Brasil en una Copa del Mundo y lo hizo en este Mundial. Con la derrota, Brasil terminó con su racha pues no perdía en fase de grupos desde 1998.

