Lo que no viste del día tres en el Mundial de Qatar 2022

Llevamos tres días de la Copa del Mundo de Qatar 2022, los cuatro primeros grupos han terminado su actividad, este martes 22 de noviembre tuvieron actividad el Grupo C y Grupo D. Tuvimos cuatro partidos con grandes sorpresas, el primer partido del día fue: Argentina vs Arabia Saudita, el segundo Dinamarca vs Túnez, México vs Polonia y Francia vs Australia.

Los resultados fueron: Argentina 1-2 Arabia Saudita, Dinamarca 0-0 Túnez, México 0-0 Polonia y Francia - Australia. Conoce todos los récords y datos que nos dejan estos juegos.

Récords y datos que se rompieron en el segundo día del Mundial 2022

El primer partido nos dejó la sorpresiva derrota de Argentina, candidato a ser líder de grupo y campeón del mundo. El gol de Argentina lo hizo Lionel Messi y se convirtió en el quinto jugador que marca en cuatro ediciones diferentes de la Copa del Mundo, tras Pelé, Uwe Seeler, Miroslav Klose y Cristiano Ronaldo.

El segundo partido fue entre Dinamarca y Túnez, fue el primer partido que terminó en empate en el Mundial de Qatar 2022.

El tercer partido del día iniciaba con un gran dato de Polonia, pues Robert Lewandowski nunca ha marcado gol en las Copas del Mundo. En el partido tuvo la oportunidad de marcar desde los once pasos, pero Guilermo Ochoa le terminó atajando el penal. Con esto, Ochoa se convirtió en el segundo portero de la Selección Azteca que detiene un penalti en la Copa del Mundo (sin contar tandas de desempate). Además, es la primera vez en toda la historia que un capitán le ha detenido un penalti al capitán rival.

Por último, en el partido de Francia vs Australia, Olivier Giroud marcó doblete y empató a Thierry Henry como máximo goleador de Francia.

