HUMILLADOS Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr en la Liga de Campeones de la AFC

En el arranque de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la AFC 2026-2027, el conjunto árabe Al-Nassr sufrió un doloroso descalabro tras caer goleado 4-0 frente al Al-Ain de los Emiratos Árabes Unidos. Ni la presencia ni el liderazgo de Cristiano Ronaldo, quien disputó los 90 minutos del encuentro, alcanzaron para evitar la debacle del cuadro visitante.

¿Cómo fueron los goles del Al-Ain?

El planteamiento táctico del equipo local superó por completo a los dirigidos por el Al-Nassr desde el silbatazo inicial. La figura absoluta de la noche fue el atacante marroquí El Houssine Rahimi, quien desarticuló a la defensa rival con un contundente doblete que sepultó cualquier aspiración del equipo saudí.

Minuto 25 (0-1): El Houssine Rahimi abrió el marcador tras aprovechar un desajuste defensivo en el área chica.

abrió el marcador tras aprovechar un desajuste defensivo en el área chica. Minuto 63 (0-2): El propio Rahimi firmó su doblete con un remate cruzado imparable.

El propio firmó su doblete con un remate cruzado imparable. Minuto 73 (0-3): Soufiane Rahimi amplió la ventaja culminando un contragolpe letal.

amplió la ventaja culminando un contragolpe letal. Minuto 85 (0-4): El delantero griego Georgios Giakoumakis selló la victoria definitiva con un potente remate.

A pesar de permanecer en el terreno de juego durante todo el compromiso, el astro portugués lució frustrado e incomunicado con la línea de mediocampistas. La zaga del Al-Ain neutralizó de manera efectiva los intentos del delantero luso, aislándolo por completo y anulando sus remates al arco.

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Con este sorpresivo tropiezo en el debut continental, el Al-Nassr queda obligado a dar vuelta a la página rápidamente y corregir sus falencias defensivas. El conjunto donde milita CR7 buscará redimirse en el certamen internacional el próximo 12 de octubre, fecha en la que en casa enfrente al Neftchi Fargona de Uzbekistán por la Jornada 2 de la competición.

