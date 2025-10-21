OFICIAL: Mexicano correrá en la Formula 2, antesala de la F1

El 2026 promete ser un año especial para el automovilismo mexicano ya que además de la presencia de Sergio Pérez en la escudería de Cadillac de la Fórmula 1, el joven piloto Noel León correrá con Campos Racing en la Fórmula 2.

Así lo confirmó el jefe de la escudería española, Adrián Campos Jr., quien destacó la trayectoria que ha tenido el mexicano en el automovilismo. “Estamos orgullosos de dar la bienvenida a un piloto del calibre de Noel”.

Te puede interesar: F1: ¿Max Verstappen puede alcanzar a los McLaren si gana el GP de México?

¡Arranca el Mundial Femenil Sub-17 2025! Todo sobre el Torneo en Marruecos

Mexicano Noel León competirá en la Fórmula 2 en 2026

Noel León llegará a la segunda máxima división del automovilismo mundial con 21 años (cumplirá años el 21 de diciembre) y con una amplia trayectoria tras haber ganado los campeonatos de la Fórmula 4 NACAM (2020), Fórmula 4 USA (2021), NASCAR México Challenge (2021) y Euroformula Open (2023).

El originario de Monterrey, Nuevo León, ha disputado las dos más recientes temporadas en la Fórmula 3 en donde ha subido en seis ocasiones al podio con los equipos de VAR y Prema Racing.

“Es un honor dar este importante paso en mi carrera y unirme a Campos Racing en la Fórmula 2. Estoy verdaderamente agradecido por la confianza del equipo y el apoyo de mis patrocinadores, cuyo compromiso hizo posible este sueño. Campos es un equipo con una gran trayectoria y experiencia, y estoy totalmente comprometido a aprender de ellos y a dar lo mejor de mí en esta nueva etapa”, dijo Noel León tras el anuncio oficial de la escudería.

Mexicanos en Fórmula 1, 2 y 3 este 2026

Además de la presencia de Noel León en la Fórmula 2 y del regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 con Cadillac, el próximo año también habrá presencia mexicana en la Fórmula 3 con Jesse Carraquedo corriendo para la escudería Van Amersfoort Racing.

En cuanto al presente 2025, Pato O’Ward tendrá la oportunidad de correr en la práctica uno del Gran Premio de México con la escudería de McLaren.

Te puede interesar: ¡CONFIRMADO!: Max Verstappen se perderá el inicio del Gran Premio de México por esta razón