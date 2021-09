La novela de Kylian Mbappé y el Real Madrid llegó a su fin

El romance entre el francés Kylian Mbappé y el Real Madrid no pudo comenzar, se queda en Francia. El delantero se quedó muy cerca de llegar al conjunto merengue en este mercado de fichajes pero su actual equipo, el París Saint-Germain se rehusó a “liberarlo” para jugar en la liga española. Podría llegar a Madrid el siguiente verano gratis, en caso de no renovar con PSG.

El verano comenzó con lo que ya parecía un hecho, alrededor del mundo, expertos y aficionados, aseguraban que Mbappé se vestiría de blanco por varios factores. El primero: la insistencia y las propuestas millonarias por parte del Real Madrid.

Primero ofrecieron 160 millones de euros para PSG, posteriormente 180 MDE (170 más 10 en variables) y finalizaron con una propuesta no oficial, pero si verbal por parte de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, de 200 millones en la mesa. El conjunto parisino no cedió y los merengues no tuvieron otra opción más que retirarse de la puja por el delantero ante las negativas.

El mismo dueño del conjunto francés, el catarí Nasser Al-Khelaifi, se volvió un factor casi definitivo. Desde un inicio aseguró que Mbappé era jugador del PSG y que eso no cambiaría. Además es algo que ya tenía como costumbre. Anteriormente no dejó salir a futbolistas como Marco Verratti y Neymar en sus mejores momentos, sin considerar las ofertas que llegaran.

En la Casa Blanca lo esperan más adelante

Otro factor que hacia parecer inminente la salida de “Donatelo” era sus propios deseos. Declaró en varias ocasiones que quería salir de Francia y, específicamente, con destino a Valdebebas. La parte “positiva” para el ya campeón del mundo es que, de acuerdo con L’Equipe, cumplirá su contrato con el PSG hasta junio de 2022. Después de esa fecha, podrá salir libre y gratis, en caso de no renovar.

En más buenas noticias, específicamente para su equipo y los aficionados del futbol mundial podrá pasar una temporada con el tridente que causa más expectativa en el todo el planeta: Neymar Jr. Lionel Messi y el mismo Mbappé.