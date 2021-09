Mercedes tiene nuevo piloto: George Russell

La parrilla de la Fórmula Uno para el 2022 comienza a llenarse, Mercedes ha anunciado que el nuevo compañero de Lewis Hamilton es George Russell. El británico ha competido los últimos tres años con Williams aunque ya tuvo una experiencia en el auto Mercedes y vaya que lo hizo bien

Fue en el Gran Premio de Sakhir el año pasado. George sustituyó a Lewis Hamilton quién no pudo correr por haber contraído Covid-19, por esto el número 63 fue promovido para usar ese asiento y no defraudo, dominó en los libres 1 y 2. En la clasificación quedó segundo, detrás de Bottas. En la carrera finalizó noveno pero pudo haber ganado la carrera sino hubiera sido por una mala decisión de su equipo en pits y una pinchadura de neumático lo que hizo que “Checo” Pérez ganará ese Gran Premio

De lo que nadie tiene dudas es de las buenas cualidades de Russell quién ya ha sido campeón de la GP3 y F3 y ahora que tendrá armas todos lo ven como un futuro campeón del mundo. Russell dijo: “Es un día especial para mí personal y profesionalmente, pero también un día de emociones encontradas. Estoy emocionado y honrado de unirme a Mercedes el próximo año, que es un gran paso en mi carrera, pero también significa que me despediré de mis compañeros de equipo y amigos en Williams. Ha sido un honor trabajar junto a todos los miembros del equipo y un honor representar el nombre de Williams en la F1. Desde que me uní en 2019, hemos trabajado incansablemente para impulsarnos mutuamente y llevar al equipo donde debe estar. Hemos luchado por cada puesto de clasificación, cada punto y cada décima de segundo. No importa lo difícil que haya sido, nadie se ha rendido nunca, y eso me ha inspirado todos los días. Me encantó cada momento en lo que describiría como un verdadero equipo de carreras de corazón y alma, y voy a esforzarme más que nunca para asegurarme de que terminamos nuestra historia de la mejor manera posible”

Los días pasados se habló de que Lewis Hamilton no estaba tan contento de la llegada de George, pero el siete veces campeón del mundo como todo un caballero le dió la bienvenida. “Quería tomarme un momento para dar la bienvenida a George Russell al equipo. Gracias al trabajo duro se ha ganado su lugar de la forma correcta. Tengo ganas de verle crecer como piloto con este gran equipo y de trabajar con él para elevar a Mercedes incluso más alto. Te veo el próximo año”

Además recordó una fotografía de Russell posando junto a él cuando George era un niño con el sueño de llegar a F-1: “Recuerdo conocerle cuando era pequeño y soñaba con convertirse algún día en piloto de F1. Yo he cumplido mi propio sueño de ser piloto de F1, así que sé lo que este día significa y cómo se sentirá. Es un gran ejemplo para todos los niños ahí fuera de que los sueños se hacen realidad cuando los persigues de forma incondicional”

Parrilla 2022 de F1

Red Bull: “Checo” Pérez y Max Verstappen

Mercedes: Lewis Hamilton y George Rusell

Alpha Tauri: Yuki Tsunoda y Pierre Gasly

Aston Martin: Sebastian Vettel y Lance Stroll

Ferrari: Charle Leclerc y Carlos Sainz

McLaren: Lando Norris y Daniel Ricciardo

Alpine: Fernando Alonso y Esteban Ocon

Alpha Romeo: Valteri Bottas y ¿?

Williams Nicholas Latiffi y ¿?

Haas Nikita Mazepin y ¿?