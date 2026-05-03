ÚLTIMA HORA: Sir Alex Ferguson es hospitalizado de urgencia previo al Clásico ante Liverpool

Una noticia ha sacudido los cimientos de Old Trafford. Sir Alex Ferguson, la leyenda viva del Manchester United, fue trasladado de urgencia a un hospital tras sentirse indispuesto en las instalaciones del estadio, apenas poco minutos antes del silbatazo inicial del esperado encuentro ante el Liverpool.

Tigres vs Chivas: resumen y goles de un partidazo en los Cuartos de Ida del Clausura 2026

El histórico estratega escocés Alex Ferguson, de 84 años, quien es una presencia constante en el palco de directores, fue evacuado en ambulancia desde el inmueble. La escena generó una preocupación inmediata entre los aficionados y figuras del deporte que se daban cita para el Clásico de la Premier League, recordando inevitablemente el duro episodio que vivió en mayo de 2018. En aquel entonces, Ferguson sufrió una hemorragia cerebral que lo mantuvo en cuidados intensivos y puso su vida en serio riesgo, aunque su espíritu inquebrantable le permitió una recuperación que muchos calificaron de milagrosa.

¿Qué le pasó a Alex Ferguson?

Según los primeros reportes de medios locales como Sky Sports y la BBC, Ferguson se encontraba consciente al momento del traslado. Aunque algunas fuentes del club sugieren que la hospitalización podría ser una medida precautoria y no necesariamente una emergencia del nivel de 2018, la rapidez con la que se actuó y su historial clínico mantienen a todo el entorno del United en alerta.

Horas antes del incidente, el legendario técnico había sido visto compartiendo con invitados y tomándose fotografías con seguidores en los alrededores del estadio, mostrando un semblante animado. Sin embargo, poco antes del inicio de las actividades oficiales del partido, comenzó a sentirse mal, lo que activó de inmediato los protocolos médicos del club.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuántos títulos ganó Alex Ferguson con Manchester United?

Sir Alex no solo es el técnico más exitoso en la historia del Manchester United con 38 trofeos, sino un símbolo de resiliencia. A pesar de los recientes recortes administrativos en el club que afectaron su rol como embajador, su figura sigue siendo el alma de Old Trafford.

Se espera que en las próximas horas el Manchester United o la familia Ferguson emitan un comunicado oficial sobre su estado de salud. Por ahora, la victoria del United sobre Liverpool por 3-2 ha pasado a un segundo plano emocional.

