Novak Djokovic: “Alcaraz merece ser el número uno”

Novak Djokovic está listo para el Masters 1000 de Roma, su última parada antes de afrontar Roland Garros. Su gira de arcilla no ha sido como él esperaba, por lo que esta supone su última bala antes de ir al Grand Slam. Exento ya de molestias físicas, el serbio se explayó hablando sobre Carlos Alcaraz y su relación con esta superficie, la que siempre le ha dado más problemas a la hora de adaptarse.

“Está todo bien, todo en orden. Siempre hay alguna cosa aquí y allá que te molesta en estos niveles, pero es lo normal. Cuando ya no tienes 25 años experimentas esto un poco más de lo que solías, se necesita un poco más de tiempo para recuperarte. Pero me siento bien, extraño la competición, me encanta jugar en Roma”, dijo el serbio.

Para Djokovic, Alcaraz es el jugador a vencer

Nole se animó a dejar su opinión sobre el joven tenista español.

“Extraño que no hayamos estado en el mismo sorteo desde el comienzo de la temporada, pero ambos tuvimos nuestras circunstancias. Pase lo que pase, Carlos será el número 1 después de este torneo de manera merecida, ha estado jugando un tenis impresionante, a gran nivel. Es el jugador a vencer en esta superficie, sin duda”

Finalmente, se refirió a la dificultad de adaptarse a la arcilla.

“Es por el movimiento, cada rebote es diferente, es una superficie irregular en ese sentido. Tienes el viento, la arcilla, todo está muy vivo, es como la hierba en cierto modo. En tierra batida, si tienes un día ventoso, el viento arranca la capa superior de la superficie y afecta al rebote, afecta al giro de la pelota y a la velocidad de los tiros. Si llueve o hace sol cambia mucho el partido, también si la arcilla es más blanda o más dura”, sentenció Novak Djokovic previo a su debut en el Masters de Roma.