LEGO Batman revive el museo de 1989: el Guasón toma Ciudad Gótica en nuevo tráiler

Warner Bros. Games y DC revelaron un nuevo tráiler de LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche, destacando la recreación en versión LEGO de la legendaria escena del museo de arte de Batman, donde el Guasón irrumpe en Ciudad Gótica para convertir el recinto en su galería personal. La cinemática, ambientada con “Partyman” de Prince, captura el tono irreverente y caótico del villano, trasladándolo al característico estilo humorístico de la franquicia.

Desarrollado por TT Games, el título es una experiencia de acción y aventura que explora el viaje completo de Bruce Wayne, desde sus orígenes hasta consolidarse como el Caballero de la Noche. Inspirado en décadas de películas, series, cómics y videojuegos de DC, el proyecto promete una campaña narrativa robusta que combina fidelidad al canon con el sello desenfadado de LEGO.

El juego ya se encuentra disponible para reserva en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam y Epic Games Store. Su lanzamiento oficial está programado para el 29 de mayo de 2026. Quienes reserven la edición Deluxe obtendrán acceso anticipado de 72 horas a partir del 26 de mayo.

Como incentivo adicional, todas las reservas incluirán el traje de Batman inspirado en The Dark Knight Returns. Además, los jugadores que creen o vinculen una cuenta de Warner Bros. Games podrán desbloquear el traje clásico de la Edad de Oro, basado en la primera aparición del personaje en Detective Comics #27 (1939).

La versión para Nintendo Switch 2 llegará en 2026, con fecha específica aún por anunciar.

