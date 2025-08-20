¡Ciudad Gótica a salvo! Llegan las primeras imágenes del videojuego “Lego Batman: Legacy of The Dark Knight”

Si eres fan de Batman y LEGO, tenemos grandes noticias para ti, pues llega el nuevo videojuego “Lego Batman: Legacy of The Dark Knight”, el cual juntará dos de nuestros universos favoritos y aquí te tenemos todos los detalles.

Este título nuevo llega en el marco del aniversario número 86 de nuestro murciélago favorito y marcaría el regreso de una de las franquicias más divertidas en el mundo gamer, la cual vendrá recargada con nuevos modos de juego y viejos conocidos como El Guasón, Gatúbela, Bane, El Pingüino y algunos viejos aliados…

Captura de pantalla de YouTube de PlayStation

¿Qué hace especial a este videojuego?

Quizá alguna vez ya hayas jugado algún título de Lego Batman y tienes una idea de lo que estos títulos han conseguido… Pues esta nueva entrega tomará distancia de lo antes visto en sus juegos clásicos y añadirá una historia más profunda.

Se sabe que “Lego Batman: Legacy of The Dark Knight” estará lleno de combates más complejos en un mundo expansivo que narrará de manera un poco más seria las aventuras de “El Caballero de la Noche”, donde hemos podido ver que se retomará la historia desde sus inicios e incluso habrán algunas misiones que se acerquen a las películas de Tim Burton y Christopher Nolan.

Lanzamiento de este nuevo título de LEGO

De momento se sabe que el videojuego llegará en 2026… Sin tener una fecha definida, aunque sí podemos asegurar que podrá jugarse en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, y PC.

Así que solo queda esperar por esta nueva aventura que retratará las aventuras de el protector de Ciudad Gótica.

¿Emocionado por esta nueva entrega? ¡Checa el tráiler oficial!