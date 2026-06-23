Los nuevos cambios de la PlayStation Plus que MOLESTARON a miles de jugadores

La PlayStation Plus, nuevamente, se ha vuelto tendencia en el mundo de las redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión no deriva de la inclusión de nuevos videojuegos, sino de una noticia que, en esencia, ha generado comentarios negativos entre los jugadores.

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A pesar de que la PlayStation Plus permanece como uno de los principales servicios de suscripción en el mundo del gaming, la realidad es que sus constantes actualizaciones no lo han dejado bien parado. Ahora, Sony confirmó una noticia que molestó a más de un fanático.

¿Cuál es la noticia que no gustó y se relaciona con la PlayStation Plus?

Fue en los últimos días cuando Sony confirmó una especie de alteración en la forma en cómo se lanzan los juegos mensuales a través de la PlayStation Plus, así como la PS Plus Premium y la Extra. Esta modificación, tal y como se esperaba, generó mucho revuelo en redes sociales.

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Se trata de un movimiento en el que ya se dio a conocer la colección que habrá para este mes, misma que es más variada de lo normal. Sin embargo, el problema radica en que los videojuegos llegarán de forma escalonada y no en un día en particular, tal y como había ocurrido en el pasado.

Por supuesto que este cambio ha resultado un tanto molesto para miles de jugadores, mismos que a partir de ahora tendrán que esperar más tiempo para disfrutar de los juegos que tanto desean, lo que ha generado, hasta el momento, más comentarios negativos que positivos para la PlayStation Plus.

¿En qué países Sony confirmó este cambio?

Un punto que se debe tener en cuenta es que este nuevo formato se presentará en países como Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos, pues en otros lugares el sistema de un solo día se mantendrá hasta ahora, por lo que los países antes mencionados deberán esperar días o semanas más para disfrutar completamente de todos los juegos.