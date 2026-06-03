¡HISTÓRICO! Los números y logros que deja André Jardine como DT del América

Ha terminado una era en el Club América. Luego de que el cuadro azulcrema anunciara la salida de André Jardine como su entrenador tras el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, el estratega brasileño se va del conjunto azulcrema repleto de glorias.

Y es que al frente del América, André Jardine se hizo de un tricampeonato de la Liga BBVA MX tras conquistar el Apertura 2023, Clausura y Apertura 2024, una Supercopa y un título de Campeón de Campeones.

André Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América.



Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico Tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André.



Te convertiste en el… pic.twitter.com/cnhdpprDzZ — Club América (@ClubAmerica) June 3, 2026

Al frente del equipo, el estratega tuvo un registro de 162 partidos dirigidos entre Liga BBVA MX, Concacaf Champions Cup y Leagues Cup, dejando un saldo de 85 victorias, 41 empates y 36 derrotas.

En el Torneo Clausura 2026, certamen más reciente, el DT apenas pudo entrar a la Liguilla, logrando el pase a la Fase Final en el octavo puesto de la tabla general con 25 puntos. Durante la instancia de 4tos de Final, el Club América fue eliminado por Pumas tras empatar 6-6 en el global, no obstante, a pesar de la igualdad el Club Universidad Nacional obtuvo el boleto a semifinales luego de haber terminado como líderes de la competencia.

De cara al Apertura 2026, certamen que dará inicio durante la recta final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la escuadra azulcrema comienza una reestructuración en la que el nombre de Guillermo Almada empieza a sonar con fuerza.