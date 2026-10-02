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Nuno Mendes rompe el silencio sobre Cristiano Ronaldo y su frase sorprende a todos

El lateral izquierdo del PSG, Nuno Mendes, se refirió a la salida de Cristiano Ronaldo de Portugal

Nuno Mendes rompe el silencio sobre Cristiano Ronaldo y su frase sorprende a todos

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Luego de que Cristiano Ronaldo dejara la selección de Portugal y hablara al respecto, surgieron nuevas reacciones dentro del equipo europeo. La salida del delantero generó repercusiones entre sus compañeros, que debieron afrontar un compromiso de la Liga de Naciones en medio de la polémica de CR7 con el cuerpo técnico.

Mientras se compara el amor que sienten los jugadores de Portugal y de Argentina con CR7 y Lionel Messi, Nuno Mendes se refirió a la situación del histórico atacante portugués. El lateral izquierdo del PSG dejó una frase sobre el tema y aclaró cuál es la postura de los futbolistas que continúan con el combinado nacional.

Cristiano Ronaldo
|REUTERS

¿Qué dijo Nuno Mendes de la salida de Cristiano Ronaldo?

Nuno Mendes habló sobre Cristiano Ronaldo y evitó profundizar en la polémica que rodea al delantero. “Es un jugador de la selección nacional, y estamos más enfocados en lo que tenemos que hacer ahora y en lo que el entrenador quiere aportarnos”, explicó el defensor.

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Además, el futbolista del Paris Saint-Germain aclaró que la decisión no está en manos de sus compañeros. “En cuanto al resto, no nos corresponde decidir”, afirmó. También agregó: “Estamos aquí para dar la bienvenida a cualquier jugador que se una a nosotros”.

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El contexto previo de Cristiano Ronaldo y Nuno Mendes

La relación entre ambos también había llamado la atención por su actividad en redes sociales. Tiempo atrás, se señaló que Cristiano Ronaldo y Nuno Mendes no se seguían mutuamente en Instagram. En cambio, el lateral portugués sí seguía a Lionel Messi, con quien compartió equipo durante la etapa del argentino en el PSG.

Este antecedente generó comparaciones entre los vínculos de los futbolistas portugueses con CR7 y la relación de los argentinos con Messi.

Resumen de lo ocurrido con Cristiano Ronaldo en Portugal

La salida de Cristiano Ronaldo se produjo después de diferencias con el cuerpo técnico sobre su titularidad. El delantero abandonó la concentración antes del partido contra Dinamarca y, posteriormente, publicó un mensaje en el que deseó suerte a sus compañeros y adelantó que contará su versión de lo sucedido.

Mientras se esperan nuevas declaraciones del atacante y del entrenador, Portugal continúa enfocado en sus compromisos. El equipo ganó la serie ante Dinamarca por un marcador global de 4-2 y quedó como líder de su zona en la Liga de Naciones.

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