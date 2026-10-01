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Fútbol

Mientras en Portugal no quieren a Cristiano Ronaldo, esto dice el nuevo capitán de Argentina sobre Lionel Messi

La selección de Portugal ganó sin Cristiano Ronaldo y no lo extrañó; mientras tanto en Argentina lloran por Messi

Mientras en Portugal no quieren a Cristiano Ronaldo, esto dice el nuevo capitán de Argentina sobre Lionel Messi

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Así como muchos hablan sobre la diferencia entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, queda demostrado que no generan el mismo sentimiento en sus compañeros de selección. Pues en Portugal parecen no querer a CR7, mientras el nuevo capitán de Argentina dice admirar a Leo.

Mientras que el amigo de Cristiano Ronaldo reveló qué pasó con el entrenador Jorge Jesús, en la Selección Argentina, Cristian “Cuti” Romero tuvo una noche especial al portar por primera vez la cinta de capitán y marcar un gol en la goleada por 4-0 ante Bolivia. Tras el encuentro, el defensor destacó el legado de Messi.

Argentina rinde este homenaje especial a Messi en todos los partidos tras su retiro: es increíble

El capitán de Argentina elogió a Lionel Messi

El partido disputado ante Bolivia tuvo un significado especial para Romero. Además de jugar ante su gente de Córdoba, el defensor volvió al escenario donde había debutado como profesional con Belgrano, diez años atrás. Esta vez, lo hizo como capitán de la Selección Argentina y con un gol de cabeza.

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Romero también reveló que Lionel Messi y Nicolás Otamendi participaron en su elección como tercer capitán, después de que Lionel Scaloni le comunicara la decisión. Al hablar del delantero del Inter Miami, dejó en claro su admiración. “Nunca vamos a tener otro jugador como Leo Messi. Es el mejor de todos los tiempos”, sostuvo en TyC Sports.

El defensor también destacó la influencia del rosarino en el grupo: “Lo vimos crecer desde que éramos muy jóvenes, lo vimos, pero siempre nos enseñó a levantarnos de nuevo. Es un modelo a seguir, un ejemplo”. Además, reconoció que el equipo intentará continuar con su legado.

Portugal ganó sin Cristiano Ronaldo y se vio un mejor clima

Mientras Argentina vivió una jornada emotiva con Romero como capitán, Portugal quedó en el centro de la conversación por la situación de Cristiano Ronaldo. La decisión de Jorge Jesús de dejar al delantero fuera del equipo titular y la posterior salida del atacante de la concentración generaron debate.

UEFA Nations League - Group A4 - Denmark v Portugal
Soccer Football - UEFA Nations League - Group A4 - Denmark v Portugal - Parken, Copenhagen, Denmark - October 1, 2026 Portugal’s Joao Cancelo celebrates scoring their first goal Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.|Liselotte Sabroe/via REUTERS

Este jueves 1 de octubre, Portugal venció por 4-2 a Dinamarca. Durante la previa y después del partido, se observaron risas y un ambiente distendido entre los futbolistas, imágenes que contrastaron con la polémica alrededor de la ausencia de CR7.

Cristiano Ronaldo
|REUTERS

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