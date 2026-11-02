Rubén Bravo, experto en nutrición, sobre la dieta TB12: “Es ideal para quienes hacen mucho deporte por su aporte de alimentos”

Fue hace unos años cuando Tom Brady, uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL, puso en debate la conocida dieta TB12, la cual ha generado muchos adeptos entre los deportistas y entre aquellas personas que desean bajar de peso a través de una disminución de la grasa corporal.

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La realidad es que la dieta TB12 se ha vuelto una de las más populares gracias a los personajes que se han adueñado de ella, destacando precisamente a Tom Brady. Por tal motivo, un experto en salud física y nutrición reveló detalles detrás de la importancia de esta rutina para nuestro cuerpo.

¿Qué define a la dieta TB12, según un experto?

Rubén Bravo, experto en Nutrición Dietética del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, mencionó que la dieta TB12 cuenta con un corte flexitariano; es decir, cuenta en su mayoría con alimentos que tienen un alto porcentaje de pasado vegetal, así como un mínimo de derivados animales.

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Legendary: Last season, Bears star QB Caleb Williams began Tom Brady’s TB12 diet. Since starting the diet, he can no longer eat... • Dairy: Milk, cheese, yogurt, or ice cream • No Beer, Wine, or any alcoholic beverages • Bacon, sausages, deli meats, and red meat should also be avoided • Bread, pasta, cereal, baked goods • Pre-packaged snacks, chips, cookies • White sugar, high-fructose corn syrup, refined sugars • Cakes, pastries, candies. • Wheat, rye, barley • Tomatoes, eggplants, peppers, potatoes • Beans, lentils, chickpeas, soy products • Canola oil, soybean oil, refined vegetable oils • Trans fats and hydrogenated oils • Coffee, caffeinated teas, and energy drinks • Packaged fruit, juices, and certain fruits • Table salt • MSG Brady has become a close mentor for Williams. — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) October 8, 2025

En esencia, Bravo explica que la dieta TB12 consta de una alimentación muy rica en vegetales, así como en grasas saludables y legumbres. Del mismo modo, esta es amigable con el apartado animal dado que también guarda relación con la ingesta de batidos, mismos que proporcionan fuerza al cuerpo.

Finalmente, la dieta que sigue Tom Brady también es idónea para quienes desean proteínas en su cuerpo no solo al momento de la ingesta, sino porque estos alimentos se reparten a lo largo del día a través de los batidos, hecho que permite que la energía se mantenga durante más tiempo.

¿Cuáles son las principales ventajas de la dieta TB12?

Rubén Bravo explica que la dieta TB12 cuenta con algunas ventajas derivabas de lo rico en nutrientes en vitaminas y minerales que surgen de los vegetales. Además, recomienda su ingesta para quienes cuidan las calorías en su cuerpo, pues también tiende a reducir el riesgo cardiovascular.