¡Grandes rivales! Joya de la Selección Mexicana arma su grupo ideal para el Mundial 2026

Del hielo de Alaska al sueño mundialista. Nacido entre montañas y la nieve, formado bajo la lluvia de Seattle. Se ganó el respeto de todos tras vencer a Lionel Messi en la final de la Leagues Cup.

Jugó el Mundial de Clubes, brilló en el Mundial Sub-20 y sueña con el Mundial 2026. Obed Vargas se consolida como una de las mayores promesas del futbol mexicano. Ya demostró su coraje liderando al Seattle Sounders al título, dejando en el camino al Inter de Miami de Messi.

Obed piensa en la Copa del Mundo

Ahora, espera ganarse un lugar en la lista final de Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026. Obed se animó a elegir a su grupo ideal para la justa mundialista.

"Para mí, Argentina; de Europa creo que España o Francia. Y en África, Egipto o Marruecos", dijo en entrevista para Azteca Deportes.

La llegada de Vargas al viejo continente es inminente

Su salto a Europa está cada vez más cerca. Aunque haya nacido entre la nieve, será un Mundial en sus dos países, los que lo formaron y lo definen: Estados Unidos y México. Obed sueña con cantar el Himno Nacional el 11 de junio en el Estadio Azteca, iniciando una nueva historia en la Copa del Mundo, convirtiéndose en el primer jugador nacido en Alaska en portar la camiseta de México.

"Dentro de mí sabía que México iba a ser la selección con la que yo iba a jugar. Estoy muy agradecido; pasé tiempo con Estados Unidos por términos de oportunidad de crecer, así fue como pasó y estoy muy agradecido por eso, pero incluso, como dices, en ese gol mi instinto natural fue pedir disculpas", expresó el jugador mexicano.

A sus 20 años, quiere inspirar a una nueva generación dentro de la Selección Nacional. Obed Vargas viene de sumar minutos en los amistosos de la última Fecha FIFA y ahora espera seguir tomado en cuenta de cara al Mundial 2026.

