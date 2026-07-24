OFICIAL: América vs Atlante tendrá árbitro mundialista

Un partido de Viernes Botanero por TV Azteca Deportes merece a un cuerpo de árbitros mundialista y para el debut del Atlante como local en la mejor televisora del país no es la excepción. El duelo entre los Potros de Hierro y las Águilas del América tendrá a Katia Itzel García como silbante principal a días de que tuviera actividad en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La mundialista mexicana estará acompañada de los abanderados Michel García Espinoza y Jaime Adrián Villasana, junto con Enrique Augusto Ramírez como cuarto árbitro. Cabe recordar que, García es una de las cartas más poderosas de la Comisión de Árbitros y más aún cuando tiene experiencia en la justa más importante del balompié. Por otro lado, ambos clubes querrán el triunfo en el Coloso de Santa Ursula en uno de los compromisos más llamativos de la jornada 2 del Apertura 2026.

Partidos y Designaciones en el Mundial 2026 de Katia Itzel García

Fase de Grupos (Árbitra Central): Países Bajos vs. Túnez



Países Bajos vs. Túnez Fase de Grupos (Cuarta Árbitra): Países Bajos vs. Japón, Inglaterra vs. Croacia, Estados Unidos vs. Australia y Argelia vs. Austria



Países Bajos vs. Japón, Inglaterra vs. Croacia, Estados Unidos vs. Australia y Argelia vs. Austria Dieciseisavos de Final (Cuarta Árbitra): Argentina vs. Cabo Verde



Argentina vs. Cabo Verde Octavos de Final (Cuarta Árbitra): Suiza vs. Colombia

Viernes Botanero - Atlante vs América

Día especial para la marca número uno del futbol mexicano, el próximo viernes 24 de julio en punto de las 8:40 pm tenemos el debut de los Potros de Hierro del Atlante por la señal de TV Azteca Deportes. El cuadro azulgrana se verá las caras con el América en el Estadio Azteca y lo podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

