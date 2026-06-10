OFICIAL: Este es el calendario completo de Chivas para el Apertura 2026; fechas de clásicos
Este martes de 9 junio se dio a conocer el calendario completo del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, en donde Chivas ya tiene fecha para cada uno de sus partidos
¡El Rebaño Sagrado ya conoce su destino! Este martes 9 de junio, en el marco del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se dio a conocer el calendario del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVMX, en donde las Chivas Rayadas de Guadalajara ya conocen las fechas de cada uno de sus compromisos y de los clásicos.
El conjunto dirigido por Gabriel Milito abrirá el certamen ante nada más y nada menos que el Toluca, actual campeón de la Concachampions 2026, siendo una dura prueba para abrir el torneo en el Estadio Akron y con sed de revancha, pues los Rojiblancos fueron eliminados en semifinales del Clausura 2026 a manos del otrora campeón Cruz Azul y ahora con equipo completo, desean conseguir su título 13 de liga.
Calendario de Chivas Apertura 2026
- Jornada 1: Chivas vs Toluca, 7:00 pm, 18 de julio, Estadio Akron
- Jornada 2: Chivas vs FC Juárez, 5:00 pm, sábado 25 de julio, Estadio Akron
- Jornada 3: Puebla vs Chivas, 7:00 pm, viernes 31 de julio, Estadio Cuauhtémoc
- Jornada 4: Santos vs Chivas, 7:00 pm, domingo 16 de agosto, Estadio Corona
- Jornada 5: Chivas vs Xolos, 5:00 pm, sábado 22 de agosto, Estadio Akron
- Jornada 6: Pachuca vs Chivas, 5:00 pm, sábado 29 de agosto, Estadio Hidalgo
- Jornada 7: Atlético San Luis vs Chivas, 5:00 pm, sábado 5 de septiembre, Estadio Libertad Financiera
- Jornada 8: Chivas vs Pumas, 6:00 pm, domingo 13 de septiembre, Estadio Akron
- Jornada 9: América vs Chivas, 9:00 pm, sábado 19 de septiembre, Estadio Banorte
- Jornada 10: Chivas vs Querétaro, 5:00 pm, sábado 26 de septiembre, Estadio Akron
- Jornada 11: Atlas vs Chivas, 7:00 pm, sábado 10 de octubre, Estadio Jalisco
- Jornada 12: Chivas vs Tigres, 5:00 pm, sábado 17 de octubre, Estadio Akron
- Jornada 13: Chivas vs Necaxa, 9:00 pm, martes 20 de octubre, Estadio Akron
- Jornada 14: Rayados vs Chivas, 7:00 pm, sábado 24 de octubre, Estadio BBVA
- Jornada 15: Chivas vs Atlante, 7:00 pm, sábado 31 de octubre, Estadio Akron
- Jornada 16: León vs Chivas, 8:00 pm, domingo 7 de noviembre, Estadio Nou Camp
- Jornada 17: Chivas vs Cruz Azul, 7:00 pm, domingo 22 de noviembre, Estadio Akron
El complicado pasaje para Chivas en el Calendario del Clausura 2026
Las Chivas, además del complicado inicio ante el Toluca, tendrá un complicado pasaje entre la Jornada 8 y la Jornada 14, pues se enfrentará a rivales como Pumas, América, Atlas, Tigres y Rayados, en donde prácticamente podría definirse si clasifica o no a la Liguilla.