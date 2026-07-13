OFICIAL: Chivas anuncia baja a días de que debute en el Apertura 2026

Nueva oportunidad para Gilberto Sepúlveda en el futbol mexicano, el famoso 'Tiba' no seguirá en las Chivas del Guadalajara y defenderá los colores de Bravos de Juárez en el Torneo Apertura 2026. El central de 28 años buscará volver a su mejor nivel que le vimos hace unos semestres en el cuadro rojiblanco y ser uno de los pilares de la escuadra fronteriza.

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A través de un comunicado oficial, el cuadro de Juárez dio a conocer la operación: ''Futbol Club Juárez informa que el futbolista mexicano Gilberto ’Tiba’ Sepúlveda se integra al plantel de los Bravos como refuerzo para este Apertura 2026 de la Liga MX en un préstamo con opción a compra proveniente del Guadalajara.'', menciona parte del escrito.

De hecho, podríamos ver a Sepúlveda en acción con su nuevo equipo en la marca número 1 del futbol mexicano; el Viernes Botanero. El juego entre Bravos de Juárez y Puebla se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez a las 9:00 p.m. y podrás sintonizar el juego a través de Azteca 7, así como en la app y el sitio web de Azteca Deportes totalmente en vivo y gratis.

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