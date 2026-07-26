OFICIAL: Club América ficha colombiano con experiencia en Europa para el Apertura 2026

La directiva azulcrema quiere dar tranquilidad a todos los seguidores que dudaban del proyecto de Guillermo Almada, y es que el Club América es de los pocos equipos que a día de hoy no ha presentado a ningún jugador y ya está por arrancar la jornada 3 del Torneo Apertura 2026. Sin embargo, parece que la afición podrá relajarse en Coapa ya que ya habría llegado el fichaje Bomba del torneo.

Se trata del colombiano Óscar Perea, llega a Coapa a sus 20 años de edad y con paso por el futbol europeo.

¿Dónde jugó Óscar Perea?

Oscar jugó en las inferiores del Atlético Nacional de Colombia, de ahí firmó por el Estrasburgo de Francia y posteriormente fue cedido hacia el AVS FS de Portugal, aquí fue compañero de Guillermo Ochoa.

Con 90 partidos disputados a nivel profesional ya suma 12 goles y 7 asistencias, lo que deja una participación en gol cada menos de 5 partidos.

Palmarés y valor en el mercado

Según Transfermarkt tiene un valor de 1.5 millones de euros y llega al Club América en préstamo con opción de compra al finalizar el contrato.

Durante su carrera profesional ha ganado la Super Liga de Colombia y la Copa Colombia. Además, presume de portar el dorsal número 10 con la Selección Colombiana sub 23.

De momento esta será la primera incorporación del equipo de Guillermo Almada, sin embargo, la afición exige aún más movimientos en la plantilla.