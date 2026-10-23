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OFICIAL: Club América jugará el nuevo Mundial de Clubes creado por la FIFA

Las Águilas disputarán el torneo internacional en Estados Unidos durante enero de 2028

OFICIAL: Club América jugará el nuevo Mundial de Clubes creado por la FIFA
OFICIAL: Club América jugará el nuevo Mundial de Clubes creado por la FIFA|Club América

Escrito por: José Alejandro | DR

México tendrá un representante en el Mundial de Clubes recién creado por la FIFA. Club América, que tiene a Henry Martín como jugador con una camioneta de lujo, ya cuenta con un lugar asegurado en el torneo que organizará la máxima autoridad del balompié, cuya primera edición se disputará en Estados Unidos del 5 al 30 de enero de 2028.

La confirmación de la sede se dio este 22 de octubre de 2026, cuando el organismo rector anunció los detalles de la Copa Mundial Femenina de Clubes. La competición contará con representantes de las 6 confederaciones y tendrá 16 participantes en su fase definitiva, entre ellos las Águilas, que destacan en este Apertura 2026 más allá de las victorias.

América Mundial de Clubes 2028
América Femenil participará en el Mundial de Clubes Femenil de 2028.|Club América Femenil

La clasificación de América Femenil al Mundial de Clubes 2028

América Femenil aparece entre los siete primeros clasificados que la FIFA confirmó para el estreno del certamen, junto con Arsenal Women, de Inglaterra; FC Barcelona Femení, de España; Gotham FC, de Estados Unidos; Naegohyang Women’s FC, de Corea del Norte; SC Corinthians, de Brasil, y Wuhan Jiangda WFC, de China.

TE PUEDE INTERESAR:

El sistema de acceso prioriza los resultados deportivos en las principales competiciones continentales disputadas entre las temporadas de 2024 y 2027. El organismo también contempla mecanismos de clasificación para completar los lugares disponibles, con criterios distintos según la confederación. En el caso de Concacaf, habrá tres representantes, por lo que México ya tiene garantizada una plaza con el conjunto azulcrema.

https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2113405970785116180?s=20

¿Cuándo se jugará el Mundial de Clubes 2028?

El calendario del Mundial de Clubes Femenil será del 5 al 30 de enero de 2028 en Estados Unidos. La competición tendrá una periodicidad de cuatro años, por lo que no se celebrará cada temporada.

El formato contempla 19 clubes de las seis confederaciones continentales, con una fase de repesca que reducirá a 16 el grupo que disputará la fase principal. La distribución asigna tres plazas a Asia, África, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, así como a Sudamérica. Mientras que Oceanía contará con un representante y Europa tendrá seis lugares.

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