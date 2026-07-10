OFICIAL: Cruz Azul anuncia atacante de 18 años como refuerzo para el Apertura 2026

Cruz Azul Femenil se ha hecho de una de las prospectos más interesantes del futbol mexicano; Joselyn Solís. La mediocampista de 18 años deja al Club Puebla para enfilarse en la Máquina Celeste para el Torneo Apertura 2026 y así, continuar su carrera profesional en la capital de nuestro país.

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A través de sus redes sociales, Cruz Azul reveló la noticia: ''Estamos tan contentos de apostar por el talento juvenil que nos enorgullece anunciar la llegada de @joss_solis_diaz como primera adquisición de una jugadora franquicia, que nos aportará a nuestra base para sostener el proyecto Celeste a mediano plazo. ¡Bienvenida, Joselyn Solís! 🤩🚂💙'', destacó el tweet celeste.

Cabe destacar que, Solís es una de las talentos más interesantes de la Liga MX Femenil y una habitual en las convocatorias juveniles de Selección Mexicana. En el año 2025 conquistó el tercer lugar en el Mundial Sub-17 de Marruecos, tuvo minutos en la sub-20 nacional y por si fuera poco fue parte del cuadro mexicano que enfrentó al FC Barcelona Femenil en el Juego de Estrellas del año pasado.

Los partidos de cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio | Francia 2-0 Marruecos - 14:00 horas por TV Azteca

Viernes 10 de julio | España vs Bélgica - 13:00 horas

Sábado 11 de julio | Noruega vs Inglaterra - 15:00 horas por TV Azteca

Sábado 11 de julio | Argentina vs Suiza - 19:00 horas

Noruega vs Inglaterra por TV Azteca Deportes

Erling Haaland y los Vikingos de Noruega se enfrentarán a Harry Kane, Jude Bellingham y compañía en el Mundial 2026 y podrás verlo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes este sábado 11 de julio en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

