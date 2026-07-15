OFICIAL: Cruz Azul vende a su ESTRELLA a equipo de la Liga MX a días del Apertura 2026

Aerial Chavarín se mudará a la Sultana del Norte para el Torneo Apertura 2026. La máxima goleadora de Cruz Azul Femenil dejará al cuadro de La Noria para enfilarse en las Rayadas de Monterrey. Con ello, la Máquina Celeste le dice adiós a una de sus mejores jugadoras y su referente de área de cara al nuevo certamen mexicano. Por otro lado, el conjunto albiazul suma una pieza valiosa a la ofensiva y desde ya, se candidatea por lo menos a ser nuevamente contendiente al título de la Liga MX Femenil.

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A través de las redes sociales, la Pandilla oficializó la llegada de Chavarín al equipo: ''El Club de Futbol Monterrey informa que la delantera estadounidense Aerial Chavarin llega a las Rayadas para aportar una combinación de potencia física, buen juego aéreo, movilidad y definición dentro del área.'', destacó el escrito del club regiomontano. Cabe destacar que, Aerial firmó por tres años con las Rayadas y buscará emular lo hecho con Pumas y Cruz Azul, ahora, en Nuevo León.



Pumas UNAM - 33 goles en 81 partidos

Cruz Azul - 36 anotaciones en 47 partidos

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