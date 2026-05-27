OFICIAL: Cuatro futbolistas del América en la convocatoria de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana Femenil sub-20 dio a conocer su lista de 22 jugadoras de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la categoría que se llevará a cabo en Polonia en el mes de septiembre. Doriva Bueno; director técnico del combinado nacional comandará a una de las camadas más talentosas en busca de hacer historia en la justa mundialista.

#Sub20 | Nuestra Sub-20 Femenil ya tiene convocatoria. 🇲🇽✨

Estas son las jugadoras elegidas por Doriva Bueno para este nuevo compromiso. ⚽🔥 pic.twitter.com/yWxbeAf37J — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) May 27, 2026

El Club América domina la lista con cuatro futbolistas convocadas: la arquera Valentina Murrieta, las defensas Nicol de León y Arantza Segura y la mediocampistav Alexa Soto. Además, hay una jugadora que acapara las miradas por lo que puede llegar a ser en el eje de ataque; Jalen Chaney de la Creighton University en los Estados Unidos.

Convocatoria de México Femenil sub 20

Porteras: Valentina Murrieta y Camila Haro

Defensas: Nicol de León, Michel Fong, Berenice Ibarra, Alexa Martínez, Ashlee Mora, Natalia Muñoz, Arantza Segura y Ana Torres

Mediocampistas: Silvana González, Maria González, Alexa Soto, Yareli Valadez, Abril Fragoso, Vanessa González y Monique Montes

Delanteras: Jalen Chaney, Anaiya Miyazato,Deiry Ramírez, Joselyn Solis y Noemi Villalobos

Selección Mexicana por TV Azteca Deportes

Recuerda que podrás seguir el partido de la Selección Mexicana de Fútbol ante su similar de Australia este sábado 30 de mayo en punto de las 7:55 pm por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, el canal Azteca Deportes Network y la página de aztecadeportes.com.

Por si fuera poco, también tendremos EN VIVO y GRATIS el duelo contra Serbia que se llevará a cabo en Toluca el jueves 4 de mayo a las 7:55 pm con el mejor equipo de transmisión deportiva del país.

