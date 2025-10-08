Él es Tahiel Jiménez, el delantero mexicano de 19 años que buscan en el extranjero como a Gilberto Mora

Tahiel Jiménez es un delantero mexicano y argentino que decidió representar a la Selección Nacional de México. Pese a la ascendencia argentina de sus padres, el jugador de Santos Laguna eligió portar la playera tricolor y en el Mundial Sub-20 se hizo presente al marcar el primero de los 4 goles con los que vencieron a Chile . El futbolista de 19 años ha mostrado buen nivel, por lo que ya fue buscado por un club extranjero, al igual que Gilberto Mora.

Jiménez forma parte de la Selección Mexicana que disputa el Mundial Sub-20 y es el delantero titular en el esquema de Eduardo Arce. El nacido en Veracruz se ganó su lugar en la convocatoria al destacar con Santos Laguna, club con el que debutó en la Liga BBVA MX el 12 de abril de 2024 ante Necaxa.

Tahiel marcó su primer gol con el conjunto de Torreón casi 5 meses después, en un duelo contra los Rayos de Necaxa que se disputó el 1 de septiembre del año pasado. El delantero apenas suma 25 partidos con el primer equipo, según estadísticas de BeSoccer, ya que muy probablemente la intención de la directiva es llevarlo de a poco.

El equipo extranjero que busca a Tahiel Jiménez

Tahiel Jiménez ha destacado en las diferentes categorías de Santos Laguna, por ello llamó la atención del Royal Antwerp Football Club, equipo de Bélgica, aunque no se llegó a un buen acuerdo entre ambas directivas. No obstante, podría llegar el interés de un nuevo club extranjero al término del Mundial Sub-20, mientras siga demostrando un buen nivel.

La relación entre Tahiel Jiménez y Santos Laguna

Tahiel Jiménez le tiene un gran aprecio a Santos Laguna y eso se debe por su padre, Walter Jiménez, quien también fue futbolista y destacó en el conjunto de Torreón, Coahuila. “Lorito” permaneció en el club de 2006 a 2010, tiempo en el que se ganó el cariño de la afición.

Walter Jiménez fue pieza clave para que los Guerreros no descendieran en 2006 y 2 años después escribió su nombre con letras doradas en la historia del club al ganar el campeonato de la Liga BBVA MX.