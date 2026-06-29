OFICIAL: Ex seleccionado nacional deja a Chivas y llega al Toluca para el Apertura 2026
Erick Gutiérrez no seguirá en el cuadro rojiblanco y se pondrá a las órdenes de Antonio Mohamed para el siguiente torneo del futbol mexicano.
Se mueve el mercado de transferencias en la Liga MX en plena Copa Mundial de la FIFA 2026, Erick Gutiérrez dejará la disciplina de las Chivas del Guadalajara y se enfilará en los Diablos Rojos del Toluca para el Torneo Apertura 2026. El volante mexicano fue de más a menos en cuanto a participación con el club tapatío y buscará en la capital del Estado de México recuperar sensaciones.
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A través de sus redes sociales, el monarca de la Concacaf Champions Cup dio a conocer la llegada del ex jugador del PSV Eindhoven a sus filas. El futbolista de 31 años tenía contrato hasta verano de 2027 con las Chivas, por lo que, seguramente Toluca tuvo que ofertar por los servicios del famoso 'Guti'. Ahora, será cuestión de Antonio Mohamed y su cuerpo técnico recuperar el nivel de Erick, el cual lo llevó al balompié de Europa y lo hizo seleccionado nacional varios años.
De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, el futbolista nacido en Los Mochis, Sinaloa tiene un valor de un millón y medio de euros, cifra lejana a los 7,50 mde que valía en 2018 cuando militaba en la Eredivie.
Bienvenido, Guti. A romperla con el Rojo 👊🏻 pic.twitter.com/SEO6etq6HV— Toluca FC (@TolucaFC) June 29, 2026
16avos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica 0-1 Canadá — Domingo 28 de junio a la 1:00 pm, Los Ángeles (SoFi Stadium).
- Brasil vs. Japón — Lunes 29 de junio a las 11:00 am, Houston (NRG Stadium).
- Alemania vs. Paraguay — Lunes 29 de junio a las 2:30 pm, Boston (Gillette Stadium).
- Países Bajos vs. Marruecos — Lunes 29 de junio a las 7:00 pm, Monterrey (Estadio BBVA).
- Costa de Marfil vs. Noruega — Martes 30 de junio a las 11:00 am, Dallas (AT&T Stadium).
- Francia vs. Suecia — Martes 30 de junio a las 3:00 pm, Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium).
- México vs. Ecuador — Martes 30 de junio a las 7:00 pm, Ciudad de México (Estadio Azteca).
- Inglaterra vs Congo - Miércoles 1 de junio a la 1:00 pm en Atlanta
- Bélgica vs Senegal - Miércoles 1 de junio a las 2:00 pm en Seattle
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — Miércoles 1 de julio a las 6:00 pm, San Francisco (Levi’s Stadium).
- España vs Austria - Jueves 2 de julio a las 2:00 pm en Los Angeles
- Portugal vs Croacia - Jueves 2 de julio a las 5:00 pm en Toronto
- Suiza vs Argelia - Jueves 2 de julio a las 9:00 pm en Vancouver
- Australia vs. Egipto — Viernes 3 de julio a las 12:00 am en Dallas
- Argentina vs. Cabo Verde — Viernes 3 de julio (Miami).
- Colombia vs Ghana - Viernes 3 de julio a las 7:30 pm en Kansas City