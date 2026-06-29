OFICIAL: Ex seleccionado nacional deja a Chivas y llega al Toluca para el Apertura 2026

Se mueve el mercado de transferencias en la Liga MX en plena Copa Mundial de la FIFA 2026, Erick Gutiérrez dejará la disciplina de las Chivas del Guadalajara y se enfilará en los Diablos Rojos del Toluca para el Torneo Apertura 2026. El volante mexicano fue de más a menos en cuanto a participación con el club tapatío y buscará en la capital del Estado de México recuperar sensaciones.

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A través de sus redes sociales, el monarca de la Concacaf Champions Cup dio a conocer la llegada del ex jugador del PSV Eindhoven a sus filas. El futbolista de 31 años tenía contrato hasta verano de 2027 con las Chivas, por lo que, seguramente Toluca tuvo que ofertar por los servicios del famoso 'Guti'. Ahora, será cuestión de Antonio Mohamed y su cuerpo técnico recuperar el nivel de Erick, el cual lo llevó al balompié de Europa y lo hizo seleccionado nacional varios años.

De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, el futbolista nacido en Los Mochis, Sinaloa tiene un valor de un millón y medio de euros, cifra lejana a los 7,50 mde que valía en 2018 cuando militaba en la Eredivie.

Bienvenido, Guti. A romperla con el Rojo 👊🏻 pic.twitter.com/SEO6etq6HV — Toluca FC (@TolucaFC) June 29, 2026

16avos de final del Mundial 2026