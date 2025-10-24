deportes
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

OFICIAL: Fecha y hora de la clasificación del GP México 2025 en la CDMX; horaro exacto de arranque

El Autódromo Hermanos Rodríguez abrirá sus puertas este sábado 25 de octubre para recibir a los pilotos que buscarán la ‘Pole Position’ para el GP de México.

GP de México
Crédito: Mexsport
Erick De la Rosa
AUTOMOVILISMO
La máxima categoría del automovilismo vuelve a nuestro país para una nueva edición del Gran Premio de México. El Autódromo Hermanos Rodríguez abrirá una vez más sus puertas para ver a los mejores pilotos del mundo en busca de la gloria en uno de los circuitos más espectaculares de la temporada.

Te puede interesar: Pierre Gasly cambia la Fórmula 1 por las canchas y “ficha” por el Atlante

Para esta edición (la décima desde que se anunció su regreso en 2015), la escudería McLaren viene como los monarcas en el Campeonato de Constructores tras una espectacular temporada y también como los líderes en el Mundial de Pilotos con Óscar Piastri y Lando Norris, aunque max Verstappen de Oracle Red Bull acortó las distancia a tan solo 40 unidades. Con ello, el GP de México podría definir el curso de la temporada y por eso, la clasificación previo a la carrera tomó especial relevancia.

  • Clasificación del Gran Premio de México (arranque) - Sábado 25 de octubre en punto de las 3:00 pm

Un premio sin Checo Pérez

Este Gran Premio será distinto a lo que hemos vivido en los últimos nueve años, será el primero sin Sergio Pérez en la parrilla. El piloto tapatío corrió con tres escuderías distintas; Force India, Racing Point y Oracle Red Bull y será hasta el próximo año que lo veremos como protagonista de la mano de la nueva escudería de la parrilla; Cadillac junto a otro viejo conocido; Valtteri Bottas.

Finalmente, se espera una carrera llena de emociones en las que McLares buscará marcar el ritmo, un Max Verstappen luchando como llanero solitario y unos Ferrari que tratarán de sacar unidades en el mítico circuito de los Hermanos Rodríguez.

Red Bull
Fórmula 1
Ferrari
MCLAREN
