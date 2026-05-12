OFICIAL: Los futbolistas que juegan en Europa que fueron convocados en la prelista de la Selección Mexicana

Javier Aguirre dio a conocer la prelista de 55 futbolistas de la Selección Mexicana de Futbol de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y hay varias sorpesas en ella. De entrada, resaltan los 15 jugadores que militan en el futbol de Europa y casos específicos son el de César Huerta del Anderlecht de Bélgica y Julián Araujo del Bournemouth de Inglaterra, quienes van retomando sensaciones futbolísticas tras una serie de problemas físicos.

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Por otro lado, Alex Padilla del Athletic Bilbao buscará llenarle el ojo de última hora al 'Vasco' y soñar con meterse de último minuto a la convocatoria final. Figuras consolidadas como Johan Vásquez del Genoa, Orbelín Pineda del AEK Atenas o Raúl Alonso Jiménez del Fulham parece que tienen su boleto asegurado a Norteamérica 2026.

Los jugadores mexicanos que militan en Europa convocados en la prelista

Guillermo Ochoa - AEL Limassol - Portero Alex Padilla - Athletic Bilbao - Portero Julián Araujo - Bournemouth - Defensa Johan Vásquez - Genoa - Defensa Edson Álvarez - Fenerbahce -Defensa César Montes - Lokomotiv - Defensa Mateo Chávez - AZ Alkmaar - Defensa Jorge Sánchez - PAOK - Defensa Luis Chávez - Dynamo de Moscú - Mediocampista Orbelín Pineda - AEK Atenas - Mediocampista Álvaro Fidalgo - Real Betis - Mediocampista Obed Vargas - Atlético de Madrid - Mediocampista Santiago Gimenez - AC Milan - Delantero César Huerta - Anderlecht - Delantero Raúl Alonso Jiménez - Fulham - Delantero

Recuerda que podrás disfrutar los partidos amistosos de la Selección Mexicana en contra de Ghana, Australia y Serbia previo al debut contra Sudáfrica el 11 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026 por TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

