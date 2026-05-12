¡ÚLTIMA HORA! Marcel Ruiz es includo en la prelista de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

En la prelista de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, figura una sorpresa y se trata de Marcel Ruiz, quien tras probarse por algunos juegos aún acarreando una lesión, ha sido incluido entre los 55 jugadores.

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Marcel Ruiz eventualmente podría ser el jugador que pese a no haber estado en el grupo de 20 jugadores llamados, podría ser incluido en una segunda instancia por haber mostrado buen nivel.

Su lesión de ligamentos de la rodilla derecha y no haberse operado ha generado mucha controvercia, pues la opinión pública se ha pronunciado en que Marcel debería de operarse y no de arriesgar su carrera sin embargo, el hambre de Ruiz y la constancia médica de poder seguir en ese estado, lo tienen con un signo de interrogación cuando el Mundial está a un mes de iniciar.

Marcel Ruiz tendrá que tomar una decisión importante, si sigue compitiendo pues es pieza clave de Toluca para la Final de la Concachampions ante Tigres, deseando que ese sea el último examen para conocer si Javier Aguirre se anima a llamarlo.

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¿Cuándo se revelará la lista Final de México para la Copa Mundial de la FIFA?

En la agenda del Mundial, se acota que el 1 de junio será el día en el que las 48 selecciones deberán de mandar su lista final que estará compuesta de 26 jugadores.

Así, de los 55 que aparecen en la prelista habrá un recorte muy importante y será ahí cuando se conozca si el mediocampista Marcel Ruiz va o no al Mundial.

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Conoce la prelista de 55 jugadores de la Selección Mexicana

Porteros

Alex Padilla - Athletic Club (España)

Antonio Rodríguez - Tijuana

Carlos Acevedo - Santos Laguna

Carlos Moreno - Pachuca

Guillermo Ochoa - AEL Limassol (Chipre)

Raúl 'Tala' Rangel - Chivas

Defensas

Bryan González - Chivas

César Montes - FC Lokomotiv (Rusia)

Edson Álvarez - Fenerbahce (Turquía)

Eduardo Águila - Atlético de San

Luis Everardo López - Toluca

Israel Reyes - América

Jesús Angulo - Tigres

Jesús Gallardo - Toluca

Jesús Gómez - Tijuana

Johan Vásquez - Genoa (Italia)

Jorge Sánchez - PAOK (Grecia)

Julián Araujo - Celtic (Escocia)

Luis Rey - Puebla

Mateo Chávez - AZ Alkmaar (Países Bajos)

Ramón Juárez - América

Raúl Rangel - Chivas

Richard Ledezma - Chivas

Víctor Guzmán - Rayados

Medios

Alexei Domínguez - Pachuca

Alexis Gutiérrez - América

Álvaro Fidalgo - Real Betis (España)

Brian Gutiérrez - Chivas

Carlos Rodríguez - Cruz Azul

Denzell García - FC Juárez

Diego Lainez - Tigres

Efraín Álvarez - Chivas

Elías Montiel - Pachuca

Erick Sánchez - América

Erik Lira - Cruz Azul

Gilberto Mora - Tijuana

Isaías Violante - América

Jeremy Márquez - Cruz Azul

Jordan Carrillo - Pumas

Jorge Ruvalcaba - NY Red Bulls (Estados Unidos)

Kevin Castañeda - Tijuana

Luis Chávez - Dinamo Moscú (Rusia)

Luis Romo - Chivas

Marcel Ruiz - Toluca

Obed Vargas - Atlético de Madrid (España)

Orbelín Pineda - AEK Atenas (Grecia)

Ricardo Angulo - Toluca

Delanteros

Alexis Vega - Toluca

Armando 'Hormiga' González - Chivas

César 'Chino' Huerta - Anderlecht (Bélgica)

Germán Berterame - Inter Miami (Estados Unidos)

Guillermo Martínez - Pumas

Julián Quiñones - Al-Qadisiyah (Arabia Saudita)

Raúl Jiménez - Fulham (Inglaterra)

Roberto Alvarado - Chivas

Santiago Gimenez - AC Milan (Italia)