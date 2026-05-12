¡ÚLTIMA HORA! Marcel Ruiz es includo en la prelista de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM
Marcel Ruiz es incluido en la prelita de convocados compuesta de 55 jugadores de la Selección Mexicana, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.
En la prelista de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, figura una sorpresa y se trata de Marcel Ruiz, quien tras probarse por algunos juegos aún acarreando una lesión, ha sido incluido entre los 55 jugadores.
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Marcel Ruiz eventualmente podría ser el jugador que pese a no haber estado en el grupo de 20 jugadores llamados, podría ser incluido en una segunda instancia por haber mostrado buen nivel.
Su lesión de ligamentos de la rodilla derecha y no haberse operado ha generado mucha controvercia, pues la opinión pública se ha pronunciado en que Marcel debería de operarse y no de arriesgar su carrera sin embargo, el hambre de Ruiz y la constancia médica de poder seguir en ese estado, lo tienen con un signo de interrogación cuando el Mundial está a un mes de iniciar.
Marcel Ruiz tendrá que tomar una decisión importante, si sigue compitiendo pues es pieza clave de Toluca para la Final de la Concachampions ante Tigres, deseando que ese sea el último examen para conocer si Javier Aguirre se anima a llamarlo.
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¿Cuándo se revelará la lista Final de México para la Copa Mundial de la FIFA?
En la agenda del Mundial, se acota que el 1 de junio será el día en el que las 48 selecciones deberán de mandar su lista final que estará compuesta de 26 jugadores.
Así, de los 55 que aparecen en la prelista habrá un recorte muy importante y será ahí cuando se conozca si el mediocampista Marcel Ruiz va o no al Mundial.
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Conoce la prelista de 55 jugadores de la Selección Mexicana
- Porteros
Alex Padilla - Athletic Club (España)
Antonio Rodríguez - Tijuana
Carlos Acevedo - Santos Laguna
Carlos Moreno - Pachuca
Guillermo Ochoa - AEL Limassol (Chipre)
Raúl 'Tala' Rangel - Chivas
- Defensas
Bryan González - Chivas
César Montes - FC Lokomotiv (Rusia)
Edson Álvarez - Fenerbahce (Turquía)
Eduardo Águila - Atlético de San
Luis Everardo López - Toluca
Israel Reyes - América
Jesús Angulo - Tigres
Jesús Gallardo - Toluca
Jesús Gómez - Tijuana
Johan Vásquez - Genoa (Italia)
Jorge Sánchez - PAOK (Grecia)
Julián Araujo - Celtic (Escocia)
Luis Rey - Puebla
Mateo Chávez - AZ Alkmaar (Países Bajos)
Ramón Juárez - América
Raúl Rangel - Chivas
Richard Ledezma - Chivas
Víctor Guzmán - Rayados
- Medios
Alexei Domínguez - Pachuca
Alexis Gutiérrez - América
Álvaro Fidalgo - Real Betis (España)
Brian Gutiérrez - Chivas
Carlos Rodríguez - Cruz Azul
Denzell García - FC Juárez
Diego Lainez - Tigres
Efraín Álvarez - Chivas
Elías Montiel - Pachuca
Erick Sánchez - América
Erik Lira - Cruz Azul
Gilberto Mora - Tijuana
Isaías Violante - América
Jeremy Márquez - Cruz Azul
Jordan Carrillo - Pumas
Jorge Ruvalcaba - NY Red Bulls (Estados Unidos)
Kevin Castañeda - Tijuana
Luis Chávez - Dinamo Moscú (Rusia)
Luis Romo - Chivas
Marcel Ruiz - Toluca
Obed Vargas - Atlético de Madrid (España)
Orbelín Pineda - AEK Atenas (Grecia)
Ricardo Angulo - Toluca
- Delanteros
Alexis Vega - Toluca
Armando 'Hormiga' González - Chivas
César 'Chino' Huerta - Anderlecht (Bélgica)
Germán Berterame - Inter Miami (Estados Unidos)
Guillermo Martínez - Pumas
Julián Quiñones - Al-Qadisiyah (Arabia Saudita)
Raúl Jiménez - Fulham (Inglaterra)
Roberto Alvarado - Chivas
Santiago Gimenez - AC Milan (Italia)