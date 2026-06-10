OFICIAL: Liga BBVA MX revela el estadio en el que jugará Cruz Azul en el Clausura 2026

Fin a la telenovela de Cruz Azul y los estadios, la Liga MX dio a conocer el calendario oficial del siguiente semestre, tanto del Torneo Apertura 2026 como el de la Leagues Cup y ahí, se reveló el inmueble que fungirá como casa del actual campeón del futbol mexicano; el Estadio Banorte.

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Tras un sinfín de mudanzas, comunicados y hasta una rivalidad con el Club Universidad Nacional que se fue más allá del terreno de juego, la Máquina Celeste de la Cruz Azul tiene nueva casa. Será el estadio tres veces mundialista en el cual el cuadro dirigido por Joel Huiqui sea local en el siguiente semestre.

Un estadio, tres equipos

El Estadio Ciudad de México tendrá como equipos locales al Club América, al Cruz Azul y a los Potros Hierros del Atlante. De acuerdo a la información del calendario oficial de la Liga MX, el club azulgrana tendrá sus compromisos de local los días viernes y por si fuera poco, serán parte de los ya históricos Viernes Botaneros de TV Azteca Deportes.

Por otro lado, tanto las Águilas como la Máquina Celeste se turnarán los días sábados y domingos para fungir de locales en el Coloso de Santa Úrsula. Finalmente, será hasta la jornada 2 que veamos actividad en el Estadio Ciudad de México. En la fecha inaugural, Atlante visitará el Victoria para enfrentar al Necaxa, Cruz Azul hará lo propio en la cancha del Atlético San Luis y el Club América tendrá que ir a La Corregidora para verse las caras con los Gallos Blancos de Querétaro.

Cruz Azul será el primer equipo que sea local en el inmueble de la capital mexicana y será el martes 21 de julio a las 7:00 para enfrentar al Puebla.