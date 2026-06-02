OFICIAL: Raúl Jiménez se queda sin director técnico

Nueva etapa en Craven Cottage, el Fulham reveló que el director técnico Marco Silva no seguirá en el equipo inglés a partir de la siguiente temporada. Con ello, Raúl Alonso Jiménez y compañía se quedaron sin estratega en pleno verano y será cuestión de días para ver quien toma las riendas del club británico.

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A través de un comunicado oficial, el Fulham agradeció los servicios del técnico portugués tras cinco temporadas en la Premier League: “Podemos confirmar que Marco Silva dejará su cargo como Entrenador Principal del Fulham este verano. Es un puesto que Silva ha ocupado durante cinco años – un período que estuvo cargado de éxitos”,destaca el escrito.

Cabe destacar que, el insider Fabrizio Romano reveló que Silva tiene todo acordado para tomar hacerse cargo del Benfica de Portugal para la siguiente campaña y eso destapa que José Mourinho estaría muy cerca del Real Madrid nuevamente. En el cuadro merengue hay un periodo de reelecciones, sin embargo, si Florentino Pérez vuelve a ganar, será el regreso de 'The Special One' a la capital ibérica.

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Este cotejo desde el Estadio Nemesio Diez de Toluca será el último partido amistoso antes de que los pupilos de Javier Aguirre se vean las caras contra la Selección de Sudáfrica el jueves 11 de mayo, en lo que significará el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026.