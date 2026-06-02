Obed Vargas: esta es la historia del único mundialista de México que nunca jugó en la Liga BBVA MX

Uno de los casos “polémicos” alrededor de una problemática que sobrepasa lo únicamente futbolístico… es el de Obed Vargas. El mediocampista fue uno de los grandes robos que México le hizo a Estados Unidos en el caso de jugadores mexicoamericanos. Y hoy, vivirá una situación bastante particular, pues es el único de los convocados al Mundial que no jugó en la Liga BBVA MX.

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¿Quién es Obed Vargas, mediocampista mundialista por México?

Nacido el 5 de agosto de 2005, Obed Vargas se convirtió en uno de los referentes del presente y del futuro de la selección mexicana. Aunque nació en Anchorage, Alaska, dijo que siempre quiso vestir la playera tricolor. Y es que incluso hizo proceso con las selecciones menores de los Estados Unidos. Sin embargo, la injerencia de su familia le mantuvo en claro que era México solamente.

Aunque su lugar de origen se percibía como un sitio donde no había muchas posibilidades de sobresalir, el hijo de migrantes mexicanos peleó paso a paso hasta que logró su llegada a las academias del Seattle Sounders. Debutó en la máxima categoría con 15 años en 2021 y poco a poco se consolidó en el primer equipo, esto para dar el gran paso de su carrera.

Se sabe que tenía ofertas de clubes de México, pero el joven de 20 años lo tenía claro, su sueño era fichar por el Atlético de Madrid. Y tal como lo soñó y lo peleó, el mediocampista firmó contrato para jugar con el cuadro español. Por eso, en buena medida por dicha decisión, representará al tri en la próxima Copa del Mundo.

♬ Himno Oficial del Atlético de Madrid - José de Aguilar @garciaposti Obed Vargas quien nació en Alaska trae el futbol en la sangre y cumplirá su sueño de jugar en el Atlético de Madrid. A ver si esto le beneficia para colarse a la Copa del Mundo porque hay mucha competencia en la media cancha de la Selección Mexicana. ¿Tú lo llevarías al Mundial? #atleticodemadrid

¿En cuántos clubes ha jugado Obed Vargas?

Tal como se platicó, el nacido en Alaska cuenta con solamente dos clubes en su repertorio. Al hacer toda su formación en el Seattle Sounders, se saltó diversidad de traspasos a su corta edad. Forzó por irse al futbol de España y por eso son el Seattle y el Atleti los únicos dos clubes en los que ha jugado. Ahora, querrá hacerse importante con el tri, sabiendo que el futuro al momento le sonríe para ser un referente del siguiente proceso.