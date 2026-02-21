OFICIAL: Rayados de Monterrey renueva a su jugador ESTRELLA hasta 2028

Rayados de Montrrey ha tomado una decisión clave para reforzar la estabilidad de su plantel, apostando por la continuidad de uno de los elementos con mayor trayectoria dentro de la institución.

El club. informó este 21 de febrero de 2026 que llegó a un acuerdo con el guardameta Luis Cárdenas para extender su contrato hasta el 30 de junio de 2028, garantizando así su permanencia en el equipo por las próximas temporadas.

Conocido como “Mochis”, Cárdenas inició su proceso formativo en las Fuerzas Básicas del club en 2006, integrándose a la categoría Pilotos. Posteriormente, continuó su desarrollo en Tercera División, Sub-17 y Sub-20, hasta que en 2013 logró incorporarse al primer equipo regiomontano.

¿Cuáles son los números de Luis Cárdenas con Rayados?

Desde sus primeros pasos en la institución, el arquero se ha distinguido por su seguridad bajo el arco, cualidades que lo han llevado a formar parte de momentos importantes en la historia reciente del equipo.

El guardameta de 32 años ha disputado un total de 74 encuentros oficiales: 50 en la Liga BBVA MX, seis en la Copa de Campeones de la CONCACAF, 14 en la Copa MX, uno en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025 y cuatro en la Leagues Cup.

Además, ha sido integrante del plantel que conquistó el título de Liga BBVA MX en 2019, la Copa de Campeones de la CONCACAF en 2019 y 2021, así como la Copa MX en 2020. Con esta renovación, el Mochis refrenda su compromiso de seguir defendiendo la portería regiomontana, aportando experiencia y solidez en la búsqueda de nuevos objetivos deportivos.

Rayados de Monterrey visita a Pumas de la UNAM en duelo clave de la Jornada 7 del Clausura 2026

El próximo compromiso de Rayados en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX será ante Pumas, en un encuentro correspondiente a la Jornada 7 que se disputará este domingo 22 de febrero en el Estadio Olímpico Universitario. El conjunto regiomontano llega a este partido con 10 puntos en la tabla general, buscando escalar posiciones en la clasificación.

Por su parte, Pumas afronta este compromiso con 12 puntos y en calidad de invicto, luego de sumar tres victorias y tres empates en sus primeros seis encuentros del certamen, manteniéndose sin conocer la derrota en lo que va del torneo, podrás seguir las acciones más importantes del partido y el marcador EN VIVO en nuestro sitio web.