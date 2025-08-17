OFICIAL: Santos Laguna vestirá a sus jugadores y directivos con alta sastrería

Club Santos Laguna y una de las sastrerías mexicanas más famosas e importantes oficializaron una alianza estratégica mediante la cual la firma será la encargada de confeccionar prendas exclusivas y a la medida para el Primer Equipo y la Directiva del club. El convenio, difundido por la institución, subraya el enfoque en la innovación, la personalización y la calidad artesanal como pilares de la nueva relación comercial.

Según el comunicado, dicha empresa diseñará trajes y atuendos pensados para presentaciones oficiales, viajes y actos institucionales, buscando proyectar una imagen consistente y distinguida dentro y fuera de la cancha. Las piezas serán elaboradas bajo el método de sastrería a la medida, combinando cortes tradicionales con una estética contemporánea que, según la marca y el club, pretende elevar la proyección pública de los “Guerreros”.

Te puede interesar: ¿Se va? Chivas cae ante Juárez y exigen la SALIDA de Gabriel Milito

Te puede interesar: VIDEO: Golazo de crack de Lamine Yamal en debut del Barcelona

Te puede interesar: ¡BOMBAZO en Pumas! Los universitarios se refuerzan con velocidad y experiencia

¿Por qué Santos se asoció con una sastrería mexicana?

La alianza también destaca el uso de materiales de primera calidad y un servicio de atención personalizada para cada integrante del plantel y el cuerpo directivo. Con esto, Santos busca reforzar su identidad institucional y mantener una imagen a la vanguardia en ámbitos que van más allá del rendimiento deportivo.

Para la sastrería mexicana que inició su alianza comercial con los Guerreros de la Comarca Lagunera, el acuerdo representa una oportunidad para consolidarse como referente de la sastrería hecha a la medida en México y para abrirse a audiencias vinculadas al deporte y la comunicación masiva. Ambas partes anunciaron que la colaboración incluirá piezas exclusivas y posibles iniciativas conjuntas que vinculen la tradición artesanal con la exigencia de la imagen corporativa moderna.

La presentación compartida en redes por el club marca el inicio de una etapa donde la estética institucional y la alta costura convergen como parte de la estrategia de imagen del equipo.