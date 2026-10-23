OFICIAL: La UEFA le confirma un nuevo gol a la Hormiga González en Europa League

Armando ‘Hormiga’ González volvió a ser noticia tras el reciente juego del Olympiacos. El equipo griego sumó su tercer triunfo consecutivo en el plano internacional luego de vencer a Sparta Praha por la primera fase de la Europa League y en condición de local. El delantero mexicano fue protagonista en el único gol de su equipo, donde en un principio se pensó que fue autogol.

Resulta que la Hormiga González recibió un centro desde la derecha y, con un salto espectacular dentro del área, conectó el balón con su cabeza. Sin embargo, la pelota ingresó al arco del Sparta Praha a través de un intento de despeje de un defensor rival. Si bien es cierto que en un principio se pensó que fue autogol, el tanto fue atribuido al jugador de la Selección Mexicana.

UEFA le da el gol a la Hormiga González

En sus registros oficiales, la UEFA atribuye la victoria de Olympiacos sobre Sparta Praha a Armando González. Su nombre aparece como el único goleador de la noche, por lo que el mexicano sumó su segundo gol en la competición y le dio un triunfo muy importante a su equipo para posicionarse entre los mejores equipos en esta primera fase.

UEFA le dio el gol a Armando González|Crédito: UEFA Europa League

En estos momentos, Olympiacos es uno de los cinco equipos que lograron ganar sus tres primeros partidos en la Europa League. Suman 9 de 9 puntos posibles y comparten la parte más alta de la tabla con Benfica, Bayer Leverkusen, Bournemouth y Ferencváros. Un inicio de ensueño para los griegos y también para la Hormiga González que continúa con su racha goleadora.

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Los números de la Hormiga González desde su llegada a Olympiacos

La Hormiga González ya suma 5 goles y 2 asistencias en 10 partidos oficiales con Olympiacos. El delantero mexicano ha conseguido hacerse presente en el marcador en dos de las tres competiciones que disputa el conjunto griego, aunque todavía tiene pendiente estrenarse como goleador en la Superliga de Grecia.

Sus anotaciones se reparten entre 3 tantos en la Copa de Grecia y 2 en la Europa League. En el torneo local marcó frente al AE Larisa y consiguió un doblete contra Volos, mientras que en el certamen continental sus víctimas fueron Jagiellonia y Sparta Praha. Estos últimos goles contribuyeron a dos victorias de su equipo en la fase de liga.

Además, el exChivas aprovechó su oportunidad más reciente desde el banquillo: ingresó al minuto 62 y marcó al 78 contra Sparta Praha. Una actuación con la que vuelve a levantar la mano para recibir más minutos en el ataque de Olympiacos.