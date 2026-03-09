Los presidentes con más tiempo en el Real Madrid y su palmarés

En el Real Madrid, la historia no se escribe solo con goles. También se construye desde la presidencia, con proyectos, decisiones deportivas, modelos de negocio y una presión constante por sostener al club en la cima. Por eso, cuando se revisa quiénes han marcado época en el palco, los números pesan igual que los recuerdos.

Te puede interesar: Los dos bombazos de 100 millones que busca el Real Madrid

La lista de los presidentes del Real Madrid con más tiempo en la institución y sus trofeos

Florentino Pérez ya es el segundo presidente con más años en el cargo y, al mismo tiempo, el presidente más ganador en la historia del Real Madrid. En permanencia, aparece con 23 años al frente del club (2000–2006 y 2009–2026), solo por detrás de Santiago Bernabéu, que lideró durante 35 años (1943–1978). En palmarés, Florentino encabeza el listado con 37 títulos, por encima del propio Bernabéu, que figura con 31.

Presidentes con más años en el cargo (Real Madrid):



Santiago Bernabéu: 35 años (1943–1978)

35 años (1943–1978) Florentino Pérez: 23 años (2000–2006 y 2009–2026)

23 años (2000–2006 y 2009–2026) Ramón Mendoza : 10 años (1985–1995)

: 10 años (1985–1995) Pedro Parages : 10 años (1916–1926)

: 10 años (1916–1926) Adolfo Meléndez: 8 años (1908–1916)

Presidentes con más títulos en su gestión (Real Madrid):



Florentino Pérez : 37 trofeos

: 37 trofeos Santiago Bernabéu : 31 trofeos

: 31 trofeos Ramón Mendoza : 13 trofeos

: 13 trofeos Luis Usera : 10 trofeos

: 10 trofeos Carlos Padrós: 8 trofeos

El dato es potente porque mezcla las dos cosas que en un club como el Madrid siempre se exigen: continuidad y resultados. Mantenerse tantos años requiere sostener estabilidad interna y ganar elecciones; liderar en trofeos implica que el proyecto, con cambios de entrenador y generaciones distintas, mantenga el estándar ganador que el madridismo demanda.

Real Madrid 1-2 Barcelona ¡GOL DE HIERRO! | Copa de Leyendas 2026 | Azteca Deportes

Te puede interesar: ¡NO ES BROMA! Real Madrid busca contratar a un Balón de Oro