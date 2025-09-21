Óscar Collazo le manda mensaje a los otros campeones en las 105 libras

La rivalidad Filipinas vs Puerto Rico regresa en la categoría de las 105 libras, el campeón unificado de la Asociación Mundial de Boxeo y Organización Mundial de boxeo, Óscar Collazo, expondrá sus títulos ante Jayson Vayson en Indio, California, en busca de su segunda defensa exitosa.

“Desde el primer día mi equipo y yo le dijimos a todos que necesitábamos enfrentarnos a un boxeador para cambiar el juego. nadie cree, nadie creía que en una pequeña categoría de peso y mira ahora a todas esas leyendas, salón de la fama diciendo óscar collazo es el mejor boxeador en el mundo. Es un gran peleador (Vayson), peleó contra un buen oponente y llegó con mucha hambre. viene a pelear y eso es lo que tenemos que hacer, preocuparnos por la gente que nos está viendo”, señaló el pugilista boricua.

Óscar Collazo busca ser campeón indiscutido en las 105 libras

El “pupilo” Collazo tiene un récord inivcto de 12 peleas ganadas con 8 nocauts y quiere entrar en los libros de historia del boxeo y ser el segundo peleador puertorriqueño en conseguir el título indiscutido, algo que ni Miguel Ángel Cotto, Wilfredo Gómez, Félix Trinidad o Macho Camacho pudieron conseguir, solo Amanda Serrano lo logró en la categoría de los superligero.

Pero antes de buscar pasar a la historia óscar tendrá enfrente a un rival de categoria, vayson cuenta con un récord de 14 victorias 1 empate y 1 derrota con 8 nocauts de por medio....

“Es un lugar con grandes peleadores, filipinas tiene peleadores de mucho nivel, altamente clasificados y por eso vienen a pelear y por eso hay otros boxeadores filipinos que quieren vencerme”, añadió Collazo

