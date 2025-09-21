deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Box Azteca
Nota

Óscar Collazo le manda mensaje a los otros campeones en las 105 libras

El campeón unificado de la AMB y OMB buscará su segunda defensa en la división de las 105 libras y le manda un mensaje contundente a los campeones

Oscar Collazo
Iván Alfie
Box Azteca
Compartir

La rivalidad Filipinas vs Puerto Rico regresa en la categoría de las 105 libras, el campeón unificado de la Asociación Mundial de Boxeo y Organización Mundial de boxeo, Óscar Collazo, expondrá sus títulos ante Jayson Vayson en Indio, California, en busca de su segunda defensa exitosa.

“Desde el primer día mi equipo y yo le dijimos a todos que necesitábamos enfrentarnos a un boxeador para cambiar el juego. nadie cree, nadie creía que en una pequeña categoría de peso y mira ahora a todas esas leyendas, salón de la fama diciendo óscar collazo es el mejor boxeador en el mundo. Es un gran peleador (Vayson), peleó contra un buen oponente y llegó con mucha hambre. viene a pelear y eso es lo que tenemos que hacer, preocuparnos por la gente que nos está viendo”, señaló el pugilista boricua.

Te podría interesar: Rodrigo Huescas, de “evitar” el título de Cruz Azul a dar una fabulosa asistencia en Champions

Óscar Collazo busca ser campeón indiscutido en las 105 libras

El “pupilo” Collazo tiene un récord inivcto de 12 peleas ganadas con 8 nocauts y quiere entrar en los libros de historia del boxeo y ser el segundo peleador puertorriqueño en conseguir el título indiscutido, algo que ni Miguel Ángel Cotto, Wilfredo Gómez, Félix Trinidad o Macho Camacho pudieron conseguir, solo Amanda Serrano lo logró en la categoría de los superligero.

Pero antes de buscar pasar a la historia óscar tendrá enfrente a un rival de categoria, vayson cuenta con un récord de 14 victorias 1 empate y 1 derrota con 8 nocauts de por medio....

“Es un lugar con grandes peleadores, filipinas tiene peleadores de mucho nivel, altamente clasificados y por eso vienen a pelear y por eso hay otros boxeadores filipinos que quieren vencerme”, añadió Collazo

Te podría interesar: Canelo Álvarez se desplomó en este ranking y miles de mexicanos ya lo lamentan

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Box Azteca
A Raspar La Lona | Óscar Valdez regresa a pelar a México y Paul enfrentará a Davis
Thumbnail
Box Azteca
TOP 5 ACCIONES BRUTALES: ‘Piolín’ Martínez vs Iván Reyes | Box Azteca
maxresdefault (1).jpg
Box Azteca
'Piolin' Martínez vs Iván Reyes | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
maxresdefault.webp
Box Azteca
Xander Zayas vs Jorge "Chino" García | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
fierro.jpg
Box Azteca
Jonathan Fierro vs "Chino "Quintana | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
Minis Box Azteca.jpg
Box Azteca
Resumen | Isaac ‘Pitbull’ Cruz vs Omar Salcido | Box Azteca
empate en las vegas.jpg
Box Azteca
Resumen | Pacman Pacquiao vs. Mario Barrios | Box Azteca
lo mejor de marco verde.jpg
Box Azteca
Top 5 | Lo Mejor de Marco Verde vs Cristian Montero | 12 Julio 2025
Minis Box Azteca.jpg
Box Azteca
Marco Verde vs. Cristian Montero | Pelea completa | #Box Azteca
RASPAR LA LONA MINI (1).png
Box Azteca
Los campeones mundiales que ha dado México en el boxeo con Don Lamazón | A Raspar La Lona
×
×