Rodrigo Huescas, de “evitar” el título de Cruz Azul a dar una fabulosa asistencia en Champions

Las historias de grandeza se cuentan con aquellos que tuvieron la determinación de pelear por lo más complicado. Y es que siendo un talento indiscutido en Cruz Azul, tuvo la oportunidad de poner en lo alto a La Máquina pero falló, se peleó con todo mundo para salir, pero hoy recoge la siembra de todo lo trabajado. Rodrigo Huescas inició la fase de la liga de Champions League de manera excelsa con su equipo.

Rodrigo Huescas, pide más atención en Selección Azteca

Te puede interesar - He aquí el video de la primera asistencia de Rodrigo Huescas en Copenhague.

Te puede interesar - ¿Por qué Rodrigo Huescas tuvo problemas con la ley en Dinamarca?

¿Por qué Rodrigo Huescas no salió bien de Cruz Azul?

En general parece que los aficionados de Cruz Azul no terminaron por querer a Huescas y no por una sola cosa, sino por distintos matices donde se le trató como un villano. Primero, en la última final que los celestes jugaron contra América, se le tacha de fallar una oportunidad de oro que hubiera mandado la final al tiempo extra. Sin embargo, en dicha jugada tiró de manera errónea, lo cual hizo que las águilas se coronaran frente a uno de sus clubes favoritos para derrotar.

Y después de esto, salió de manera inmediata al viejo continente. Sin embargo ahí se concretó una novela, pues muchos indicaron que no ayudó a la institución para firmar contrato y generar ciertas ganancias con su inminente salida. Pero con toda la libertad como profesional, simplemente priorizó su aventura rumbo al futbol de Europa. Esto con la intención de concretar una carrera desde abajo con el Copenhague. En ese sentido, el discurso se concretó con cierto nivel de “maldad” pronunciado por parte de la afición y la directiva.

¿Cómo le fue a Rodrigo Huescas en su debut de Champions League?

Aunque el club danés concretó su llegada a esta edición del torneo europeo jugando todas las fases clasificatorias, hoy debutaron en la fase de la liga y el mexicano fue uno de los protagonistas. Rodrigo Huescas fue titular y puso el pase para gol que le daba el triunfo de manera momentánea casi al minuto 90. Lamentablemente para él, su equipo fue empatado (2-2) ya en el agregado.

ORGULLO MEXICANO 🇲🇽🇲🇽 🇲🇽



Qué mejor regalo de cumpleaños para Rodrigo Huescas, escuchar por primera vez el himno de la Champions League y arrancar como titular.



Hoy el exjugador de Cruz Azul está cumpliendo 22 años. 🎂pic.twitter.com/aD6tv9jRHW — W Deportes (@deportesWRADIO) September 18, 2025

Con esto, las estadísticas del lateral que justamente hoy cumplió 22 años de edad, son demasiado fructíferas en Champions League. Al momento (en su primera temporada) suma siete juegos, mismos en los que ya anotó un gol, dio una asistencia y también ya generó una tarjeta amarilla.