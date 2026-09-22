El jugador que llegó a la Selección gracias al América; ¿estará en el Mundial 2030?

El Club América se ha vuelto uno de los equipos más importantes en el país al momento de llevar a jugadores a sus respectivas selecciones. Y si bien esto se ha visto reflejado con creces en el cuadro nacional, México no es el único país que se ha beneficiado de los azulcremas.

Colectivamente, al América no le alcanza

Jugadores como Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Kevin Álvarez y más recientemente Isaías Violante han tenido la oportunidad de formar parte de la Selección Mexicana gracias a su nivel en el Club América; sin embargo, no son solo elementos mexicanos los que irán con su país luego del performance mostrado con los azulcremas.

¿Qué jugador del América fue convocado a su Selección?

Se convirtió en el primer refuerzo del Club América para este torneo Apertura 2026 y, de inmediato, ha sabido cómo trascender desde el puesto de suplente con las Águilas. Por tal motivo, no era de extrañar que Óscar Perea fuera convocado a la Selección de Colombia para esta Fecha FIFA.

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Óscar Perea fue convocado a la Selección de Colombia. 🇨🇴



¡Mucho éxito, Águila! 🦅 pic.twitter.com/bhmeSChXm7 — Club América (@ClubAmerica) September 17, 2026

Cabe mencionar que Perea, de apenas 20 años de edad, llegó al América en calidad de préstamo para pelear por un puesto en el cuadro titular. Hasta el momento el cafetero registra tres anotaciones, números que lo han hecho uno de los mejores refuerzos del club hasta ahora.

Debido a su nivel, el seleccionado de Colombia decidió convocarlo por primera vez al cuadro absoluto luego de la participación que tuvo en la categoría Sub-20, por lo que, gracias a su edad, el jugador del América podría ser un prospecto interesante de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2030.

¿Cuándo será el juego entre México y Colombia?

Curiosamente, Óscar Perea podría hacer su debut oficial con Colombia enfrentando a la Selección de México, país que le abrió las puertas luego de su etapa en Europa. El duelo entre el combinado nacional y los sudamericanos se llevará a cabo este sábado a las 2 de la tarde, tiempo centro de la República.