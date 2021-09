Óscar Valdez quedó inmortalizado en Nogales

Óscar Valdez fue recibido nuevamente como héroe en su tierra natal, Nogales, tras su primera defensa del título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y develó su propia figura de bronce, para inspirar y motivar a la población de esta ciudad fronteriza a perseguir sus sueños.

El campeón mundial de 30 años regresó a Nogales para ser reconocido por su gente, después de la pelea efectuada el pasado viernes donde se quedó con el cinturón superpluma del CMB. Emocionado por el homenaje, el gran campeón sonorense para El Mundo declaró:

“Me siento muy contento por este reconocimiento, llevo tatuado el lema de Puro Nogales y quiero que los niños, jóvenes y toda la gente en general de mi tierra entiendan que no deben darse por vencidos, que todo es posible si trabajas y no quitas el dedo del renglón hasta lograr tus sueños”, declaró un conmovido Valdez.

“Uno de los mejores del mundo”

De igual manera, aseguró que cada vez que vean su figura, se reflejen el esfuerzo y la lucha que él tuvo que hacer hasta llegar a donde está, hasta colocar su nombre como uno de los mejores en el mundo del boxeo.



“Eso quiero que piensen cada que vean esta figura que algún día hubo un nogalense que empezó desde muy abajo en el boxeo, que fue a dos Juegos Olímpicos y se convirtió en campeón mundial profesional y que trabajó todo el tiempo por ser una leyenda del boxeo y colocar su nombre entre los mejores del mundo”, sentenció Óscar Valdez.

Al salir victorioso de su última defensa, el campeón mundial Óscar Valdez realizará diferentes actividades relacionadas con su fundación y su propósito de impulsar y apoyar el boxeo amateur.

