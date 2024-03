Oscar Valdez vs Liam Wilson | Ceremonia de pesaje EN VIVO

El boxeador mexicano Oscar Valdez, y el rival de su siguiente contienda Liam Wilson, se enfrentan a su siguiente desafío que es la báscula para buscar dar el peso de la división de los superplumas.

Oscar Valdez suele ser un profesional y cumplir con este requisito indispensable. Liam Wilson también es conocido por su dedicación, pero no deja de ser un reto para los peleadores rumbo al pleito.

Pelea Valdez vs Wilson, determinante para sus carreras

Oscar Valdez ya fue campeón en peso pluma y en la división de los superplumas tuvo la corona del Consejo Mundial de Boxeo, pero la perdió ante Shakur Stevenson.

Ahora Oscar Valdez tiene una inmejorable oportunidad de regresar a ser campeón del mundo, peleando ante Liam Wilson, por el cetro interino de la OMB.

Influye en esta pelea Vaquero Navarrete, quien es el campeón absoluto de la OMB en los superplumas, pero el 18 de mayo peleará en contra de Berinchyk, buscando la corona de los ligeros por la OMB, la que podría ser su cuarta división siendo campeón.

Si Navarrete gana este título del mundo y decide formalmente defenderlo, entonces la corona absoluta pasará a manos del campeón interino superpluma.

De ahí se abre una gran ventana para Oscar Valdez para regresar a ser campeón y sumarse a la lista de mexicanos campeones del mundo.

Las palabras de Oscar Valdes y Liam Wilson, en rueda de prensa

Oscar Valdez

“Me estaba preparando para una pelea de campeonato mundial. Luego recibimos la noticia de que ahora es por un título interino. Así que estoy más que emocionado y preparado, y lo vamos a demostrar”.

“Me estaba tomando esta pelea tan en serio como una pelea por el campeonato del mundo. Conozco a Liam Wilson. Es un luchador duro. Estuve allí cuando peleó contra Emanuel Navarrete, y lo mandó a la lona. Así que mejor que creas que vengo con todo porque espero a ese mismo Liam Wilson”.

“Liam Wilson es un luchador peligroso. Pero eso lo hace más emocionante. Y el título interino añade leña al fuego. Estoy muy motivado y haré todo lo posible para ganar esta pelea”.

Liam Wilson

“Cada combate para mí ahora es un combate por el título mundial. Así que me he preparado muy duro para ello. Este es mi segundo combate por el título mundial. Y he demostrado en el pasado que si puedo conseguir un segundo título, puedo ser muy peligroso. Estoy muy preparado para este combate”.

“Me alegro de que estuviera allí para mi pelea contra Navarrete. El mundo entero vio lo que pasó. Ya debería haberme convertido en campeón del mundo. Esta pelea entre Valdez y yo ya debería haber ocurrido. Gané el cinturón esa noche. No me fue otorgado. Pero así es como se dieron las cosas. Pero ahora estamos aquí y vamos a ajustar cuentas”.

“He crecido como persona. He crecido como luchador. He tenido un año para reevaluar mis habilidades. Así que ahora estoy mejor preparado. Todo ello me ha llevado a mi segunda carrera hacia un título”.