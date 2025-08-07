Osmar Olvera tiene una entrenadora china y en su país ya la quieren de regreso: “Para que no les sigamos ganando el oro”

Osmar Olvera le ganó a los chinos la medalla de oro en la modalidad trampolín 3 metros en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur 2025. Este hito lo logró gracias a su entrenadora china Ma Jin, quien es oriunda del país asiático y es pretendida por varias naciones, incluida la suya. Este es el grado de Olvera en el Ejército Mexicano.

En una reciente entrevista, Osmar reveló que su entrenadora es la mejor que puede haber en clavados. Prueba de ello, la oferta que ha recibido para irse a otros países. “Ella me lo comentó: En China ya quieren que se regrese para que ya no les sigamos ganando”. Conoce quiénes eran los chinos que venció el mexicano (uno de ellos es campeón olímpico) .

¿Quién es Ma Jin, la entrenadora de Osmar Olvera que quiere China a toda costa?

Ma Jin empezó los clavados cuando tenía 7 años, pese a que prefería el ballet. Sin embargo, un accidente a los 17 años la dejó ciega durante algunos días, situación que la orilló a dejar el deporte.

La entrenadora indicó que se lastimó los ojos al golpearse la cara con el agua, luego de aventarse de una altura de 10 metros. “Los ojos me sangraban. Me asusté y me retiré”, compartió para una entrevista.

La china optó por continuar sus estudios y se graduó de la Universidad del Deporte de Beijing a los 20 años. Después de ello retomó los clavados, pero ahora desde otro enfoque, pues se dedicó a hacer entrenadora.

La entrenadora de Osmar Olvera llegó a México en 2003, con el objetivo de enseñar a los atletas aztecas, entre ellos grandes medallistas olímpicos como lo son:



Paola Espinoza Alejandra Orozco Rommel Pacheco Osmar Olvera Laura Sánchez

Por lo pronto Ma Jin es pretendida por varios países; no obstante, Osmar está haciendo lo imposible para que se quede, incluso gestionando su aumento de sueldo, ya que su estadía en México le garantizaría más medallas tanto a él como a sus compañeros atletas.