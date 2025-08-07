deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Osmar Olvera tiene una entrenadora china y en su país ya la quieren de regreso: “Para que no les sigamos ganando el oro”

El mexicano Osmar Olvera ganó oro en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur 2025 gracias a su entrenadora, a la que quieren repatriar en China

Osmar Olvera tiene una entrenadora china y en su país ya la quieren de regreso: “Para que no les sigamos ganando el oro”
@osmarsiver05
Osmar Olvera tiene una entrenadora china y en su país ya la quieren de regreso: “Para que no les sigamos ganando el oro”
José Alejandro
Otros Deportes
Compartir

Osmar Olvera le ganó a los chinos la medalla de oro en la modalidad trampolín 3 metros en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur 2025. Este hito lo logró gracias a su entrenadora china Ma Jin, quien es oriunda del país asiático y es pretendida por varias naciones, incluida la suya. Este es el grado de Olvera en el Ejército Mexicano.

En una reciente entrevista, Osmar reveló que su entrenadora es la mejor que puede haber en clavados. Prueba de ello, la oferta que ha recibido para irse a otros países. “Ella me lo comentó: En China ya quieren que se regrese para que ya no les sigamos ganando”. Conoce quiénes eran los chinos que venció el mexicano (uno de ellos es campeón olímpico) .

Ma Jin
@meme_celaya
Ma Jin le ha dado muchas medallas a México, pues es la entrenadora de varios atletas de clavados

¿Quién es Ma Jin, la entrenadora de Osmar Olvera que quiere China a toda costa?

Ma Jin empezó los clavados cuando tenía 7 años, pese a que prefería el ballet. Sin embargo, un accidente a los 17 años la dejó ciega durante algunos días, situación que la orilló a dejar el deporte.

TE PUEDE INTERESAR:

La entrenadora indicó que se lastimó los ojos al golpearse la cara con el agua, luego de aventarse de una altura de 10 metros. “Los ojos me sangraban. Me asusté y me retiré”, compartió para una entrevista.

La china optó por continuar sus estudios y se graduó de la Universidad del Deporte de Beijing a los 20 años. Después de ello retomó los clavados, pero ahora desde otro enfoque, pues se dedicó a hacer entrenadora.

La entrenadora de Osmar Olvera llegó a México en 2003, con el objetivo de enseñar a los atletas aztecas, entre ellos grandes medallistas olímpicos como lo son:

  1. Paola Espinoza
  2. Alejandra Orozco
  3. Rommel Pacheco
  4. Osmar Olvera
  5. Laura Sánchez

Por lo pronto Ma Jin es pretendida por varios países; no obstante, Osmar está haciendo lo imposible para que se quede, incluso gestionando su aumento de sueldo, ya que su estadía en México le garantizaría más medallas tanto a él como a sus compañeros atletas.

Más allá del futbol
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×