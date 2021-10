Mexicano Abraham Hernández quedó 3° en Golden Trail Series en Azores

Cuatro mexicanos participaron en la final de la Golden Trail National Series 2021 (Jael Morales Oseguera, Karina Carsolio, Abraham Hernández Cruz y Juan Carlos Carera Casas) que se llevó a cabo en Azores, Portugal. Los cuatro corredores aztecas lograron colocarse dentro de los 10 primeros lugares generales, de un total de 120 participantes de distintos países. La carrera duró 3 días, una etapa por día

GTNS Grand Final 2021

Azores, Portugal

Etapa 1: 28k – Pico

Etapa 2: 27k – San Jorge

Etapa 3: 34k – Faial

Cada etapa cuenta con diferentes grados de dificultad en cuánto altura, elevación y recorrido. Revisemos el desempeño de los mexicanos.

Jael Morales



- Etapa 1: 4to lugar (femenil)

- Etapa 2: 5to lugar (femenil)

- Etapa 3: 3er lugar (femenil)

- Cuarto lugar general femenil por las 3 etapas con un tiempo de 10:27:07

Jael compartió en su cuenta oficial de Instagram las siguientes palabras:

“Me siento muy feliz porque por primera vez salí a competir a nivel internacional representando a mi país, México. ¿Qué les puedo decir? Es la mejor experiencia que he vivido en lao que llevo de mi vida deportiva. Me siento súper orgullosa y feliz por este gran resultado en mi primer evento internacional, hay mucho por aprender y mejorar y en ello me voy a enfocar”.

Karina Carsolio

- Etapa 1: 6to lugar (femenil)

- Etapa 2: 6to lugar (femenil)

- Etapa 3: 11vo lugar (femenil)

- Karina Carsolio logró el lugar 8° en la clasificación femenil con un tiempo de 11:36:04

Juan Carlos Carera

- Etapa 1: 2do lugar

- Etapa 2: 3er lugar

- Etapa 3: 7mo lugar

- Quinto lugar general con un tiempo de 08:45:41

El mexicano Abraham Hernández, originario de San Felipe, Oaxaca tuvo una participación destacada logrando el primer lugar en las etapas 2 y 3 que desencadenaron un tercer lugar general.

Abraham Hernández

- Etapa 1: 8vo lugar

- Etapa 2: 1er lugar

- Etapa 3: 1er Lugar

- Con este resultado Abraham queda en tercer lugar general con un tiempo de 08:45:41

Así quedó el top 5 de la clasificación general tanto en la rama varonil como en la femenil:

Varonil

1 - Darren Thomas (USA - Salomon): 08:34:27

2 - Daniel Castillo Fernandez (Esp - C.A.A Marathon Crevillent): 08:38:47

3 - Abraham Hernandes (Mex): 08:39:33

4 - Moritz Auf Der Heide (Ger - Adidas Terrex): 08:42:35

5 - Juan Carlos Carera (Mex): 08:45:41

Femenil

1 - Janelle Lincks (Usa): 10:02:12

2 - Anna-Stinna Erkkilä (Fin - Salomon): 10:06:11

3 - Eleanor Davis (Gbr): 10:18:10

4 - Jael Morales (Mex): 10:27:07

5 - Katarina Lovratova (Svk): 10:35:42