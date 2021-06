Agenda deportiva: los mejores eventos de este 17 de junio

Continúa la actividad deportiva a lo largo y ancho del mundo, con competencias de máxima exigencia que nos harán vibrar de la emoción. Además, hay movimiento de la Liga Mexicana de Beisbol y un nuevo capítulo de Quiero Ser Caster, transmisiones que podrás vivir en vivo a través de TV Azteca Deportes.

Eurocopa, fase de grupos | A partir de las 8 AM

La Eurocopa poco a poco nos va dando algunas pistas de los equipos que podrían luchar por el título, y esta jornada no será la excepción. Dos de los grandes combinados, Holanda y Bélgica, tendrán una nueva prueba.

Ucrania vs Macedonia del Norte, 8 AM

Dinamarca vs Bélgica, 11 AM

Países Bajos vs Austria, 2 PM

Copa América, fase de grupos | A partir de las 4 PM

Después de vencer por la mínima a Ecuador, Colombia tendrá su segundo examen de la Copa América con la obligación de mejorar su desempeño. Brasil, el gran favorito, recibirá a Perú, un equipo que es capaz de darle algún susto, pero eso no le quita a los locales la obligación de ganar.

Colombia vs Venezuela, 4 PM

Brasil vs Perú, 7 PM

Olmecas de Tabasco vs Diablos Rojos | 6:55 PM

La Liga Mexicana de Beisbol continúa con su emocionante temporada a través de TV Azteca Deportes. No te pierdas el choque entre los Olmecas y los Diablos, a través de aztecadeportes.com y nuestra App.

Tras caer abruptamente en su último partido ante Olmecas este miércoles, rompiendo una marca de seis triunfos en sus últimos siete juegos, los escarlatas buscan la revancha en su flamante estadio Alfredo Harp Helú.

Quiero Ser Caster, episodio 5 | 8 PM

TV Azteca Deportes nos trae un capítulo nuevo cada jueves a las 8 PM por las redes oficiales de Azteca Esports, sitio y App de Azteca Deportes.

Como en cada episodio, un participante será eliminado dejando atrás sus sueños de poder ser el nuevo integrante de la familia de Azteca Esports. El mejor reality show de los Esports sigue su curso.