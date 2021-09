Agenda deportiva: los mejores eventos del 30 de septiembre

Continúa la actividad deportiva, que podrás vivir de la forma más detallada y entretenida a través de TV Azteca Deportes.

Leones Negros vs Atlético Morelia, Liga de Expansión BBVA MX | 6:55 PM

El Atlético Morelia busca acercarse a la cima de la Liga de Expansión. Arriba únicamente se encuentran el Atlante, y el líder Dorados de Sinaloa. Pero el Morelia no afloja y además enfrenta a uno de los rivales débiles del torneo, los Leones Negros, que se ubican en la antepenúltima posición.

Europa Conference League | A partir de las 11:45 AM

Se juega la primera edición de este torneo, con equipos importantes de Europa incluidos, en donde el ganador se ganará una contraseña para estar en la próxima edición de la Europa League.

Zorya vs Roma, 11:45 AM

LASK Linz vs Maccabi Tel Aviv FC, 11:45 AM

Tottenham vs NS Mura, 2 PM





Europa League | A partir de las 11:45 AM

La Europa League continúa con choques muy reñidos, en una jornada muy movida que funciona para evitar la resaca de la Champions League. El mexicano Hirving Lozano tendrá acción con el Napoli, que recibe al Spartak, y Andrés Guardado hará lo propio ante el Ferencvaros.

Real Sociedad vs AS Monaco, 11:45 AM

Napoli vs Spartak de Moscú, 11:45 AM

Legia de Varsovia vs Leicester City, 11:45 AM

Lazio vs Lokomotiv de Moscú, 2 PM

Celtic FC vs Bayer Leverkusen, 2 PM

Olympique de Marsella vs Galatasaray, 2 PM



Ferencvaros vs Real Betis, 2 PM

Cincinnati vs Jacksonville, NFL Semana 4, 7:20 PM

Arranca la Semana 4 de la NFL con un partido en el papel sencillo para los Cincinnati Bengals. Sin embargo, los Jacksonville Jaguars, a pesar de ser un equipo muy limitado, han podido competirle a equipos importantes en estas primeras semanas.

Los Jaguars buscan su primer triunfo del torneo, de la mano del novato estelar Trevor Lawrence, mientras los Bengals van por su tercera victoria, luego de que únicamente perdieron ante los Chicago Bears en la Semana 2.

