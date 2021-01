Así evolucionaron las transmisiones deportivas en el 2020

El 2020 fue un año donde los deportes tuvieron que evolucionar, tanto en la cancha como en las transmisiones de televisión. Por lo que vivimos casi 300 días muy diferentes y llenos de momentos que serán recordados por ser atípicos, sin embargo, el deporte demostró que puede adaptarse a las circunstancias más adversas.

La exitosa llegada de la eLiga MX

Tras detenerse el torneo Clausura 2020, el futbol mexicano evolucionó creando la eLiga Mx. Torneo de futbol virtual donde algunos jugadores del futbol mexicano mostraron su talento en los videojuegos. Fueron 17 jornadas más Liguilla que se disputó a un solo encuentro. El torneo duró 2 meses y creó nuevos ídolos como Santiago Ormeño quien fue la revelación del Puebla. Nicolás Sosa de León fue el único jugador que disputó todos los encuentros, goleador y el que hizo campeón al equipo en la gran final ante América.

Burbuja de la NBA

La NBA decidió no dar por terminado su torneo y crearon “La Burbuja” de Orlando. Donde los jugadores estuvieron casi 2 meses en el complejo de Walt Disney World of Sports. Los jugadores, staff, entrenadores y personas dentro del complejo no podían salir para nada, antes de ingresar se les realizaba prueba y en caso de que alguien rompiera con el protocolo se le expulsaba de las instalaciones. En esta temporada de NBA los Lakers quedaron campeones después de 10 años venciendo al Heat de Miami.

Draft NFL

Por primera vez en la historia el draft de la NFL se llevó a cabo de manera digital, en el sótano de Roger Goodell que se convirtió en un foro para hacer la gran transmisión. Así es como se dieron a conocer los 32 elegidos de la primera ronda del draft con aficionados en línea disfrutando de otra manera este evento tan importante.

Burbuja de San Antonio con Saúl ‘Canelo’ Álvarez

Saúl “Canelo” Álvarez tuvo su primera pelea del año cerrando el 2020, la manera en la que se logró planear fue gracias a que retomaron la propuesta de la NBA y crearon una “Burbuja” en San Antonio en el Alamodome para que se enfrentara a Callum Smith en su primer compromiso después de anunciar que se convirtió en agente libre. El mexicano ganó por decisión unánime al inglés.