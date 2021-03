Audios escalofriantes sobre la muerte de Maradona

Se siguen filtrando los audios que la justicia argentina tiene en su poder como parte de la investigación por la muerte de Diego Armando Maradona. Cada vez son más escalofriantes y dejan peor parado al entorno que acompañó al 10 durante sus últimos días en la tierra. Esta vez, fue el canal televisivo Telefé el que presentó una cruda conversación entre Jony Espósito, sobrino de Maradona, y el Doctor Leopoldo Luque.

Espósito: “Él (Diego) sabe que hay un cuartito lleno de alcohol. No es boludo. O son las pastillas o es el alcohol, pero no se puede así”.

Luque: “Entiendo, pero hay que tratar de administrárselo y de última que no tome las pastillas porque se va a pasar de rosca y más si está todo el día ahí. En serio, se puede morir. Puede hacer un paro cardiorespiratorio. Se pasa un poco y no hay vuelta atrás”.

Ese audio del Doctor Luque parece premonitorio porque al final de cuentas Diego Armando Maradona falleció a causa de un paro cardiorespiratorio. La pregunta que surge a raíz de estos audios es ¿por qué nadie detuvo el consumo de alcohol y pastillas del astro argentino.

Las casualidades han puesto en duda las palabras del doctor

En más de estas filtraciones, el mismo doctor Leopoldo Luque (uno de los siete profesionales de la salud imputados en la investigación por el posible homicidio culposo de Maradona), cuenta de viva voz cuándo intentó controlar el consumo de de los mencionados productos por parte de su paciente.

“Yo le dije ‘mira Diego, te vas a morir, así le dije. Te vas a morir de un paro cardiorespiratorio porque tomas pastillas para dormir y tomas alcohol’. Él me dijo, ‘tordo (manera en que se refieren a los doctores en Argentina), te la voy a hacer corta: toda mi vida me sacrifiqué. Déjame tranquilo’. ¿Y qué le voy a decir boludo?, tiene razón”, es el diálogo en el que el médico confirma que intentó corregir la situación pero también en el que deja claro que decidió no meterse más en dicho tema.

Finalmente, el pedido del abogado del doctor Luque para que la junta médica encargada de definir si hubo o no mala praxis fuera suspendida, fue rechazado por la fiscalía.